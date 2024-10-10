«Даже в самых отдаленных уголках России люди смогут найти подходящее жилье»

Сервис бронирований «Авито Путешествия» открыл новые возможности для своих пользователей. Теперь они смогут выбирать любой тип размещения от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Какие гарантии безопасности при этом получают клиенты? И как контролируется качество оказанной услуги? Эти и другие вопросы Марат Кашин обсудил с руководителем направления «Авито Путешествия» Артемом Кромочкиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Авито» Фото: Пресс-служба «Авито»

— Теперь на вашем сервисе можно бронировать не только квартиры и дома, но и отели, причем по всей стране. Я знаю, что выбор очень велик. Какие возможности это открывает перед вашими клиентами, и надеетесь ли вы привлечь новую аудиторию?

— Компания «Авито» на рынке туристического жилья работает давно. За многие годы нам удалось собрать самую большую базу проверенных объектов частного жилья, это и квартиры, и комнаты, и коттеджи, буквально на днях мы добавили более 13 тыс. отелей по всей стране. Так, мы готовы предложить нашим пользователям самую большую базу туристического жилья в России. И это, конечно, огромный плюс. Путешествуя по стране, люди могут быть уверены, что даже в самых отдаленных уголках России они смогут найти подходящее жилье.

— Какие гарантии безопасности вы даете своим клиентам, если они совершают сделку по бронированию жилья или гостиницы на «Авито Путешествия»?

— Безопасность — это один из главных аспектов, на который мы делаем очень большой упор. При бронировании отелей наши гости получают такие же гарантии, как при бронировании частной недвижимости, то есть безопасность платежей. При аренде частного жилья арендодатели не получают предоплату, пока гость не заедет и не убедится в том, что с жильем все в порядке, так же и в отелях. Помимо этого, мы даем гарантию заселения, то есть даже если что-то пошло не так, гость приехал, а забронированный вариант проживания не подходит, мы помогаем подобрать другой тип размещения и не оставим никого на улице. Все это делается через нашу круглосуточную службу поддержки, которая работает в голосовом и письменном режимах и решает очень быстро любые вопросы наших гостей.

— Когда составлялся список отелей ваших партнеров, какими принципами вы руководствовались? И как получилось заполучить так много партнеров сразу — 13 тыс. отелей по всей России?

— На российском рынке довольно много компаний, у которых уже заключены договоры с ключевыми отелями. Для нас было важно найти партнера, у которого собрана наибольшая база, востребованных на рынке предложений. По сути, 13 тыс. отелей, которые мы подключили через нашего партнера, это наиболее популярные в России как сетевые, так и локальные отели. Вы спросили про принципы, которыми мы руководствовались. В целом мы стараемся строить наш сервис для гостей, опираясь на четыре ценности. Во-первых, это широта выбора, здесь мы стремимся собрать самую полную базу туристического жилья в России как частного, так и отельного. Во-вторых, выгода, мы делаем упор на то, чтобы наши гости могли найти наиболее приемлемый по цене вариант проживания, в том числе с помощью наших программ кэшбэка, скидок, горящих предложений и так далее. В-третьих, это безопасность, нам важно, чтобы те предложения, которые размещаются на «Авито», были полностью проверены и соответствовали всем требованиям, плюс мы даем гарантии со своей стороны. Наконец, удобство поиска, для этого мы активно развиваем фильтры, рекомендательные модели, чтобы процесс подбора и бронирования жилья был максимально быстрым и удобным.

— Теперь, когда на сервисе есть возможность бронировать и квартиры, и гостиницы, как вы оцениваете предпочтения россиян, какие формы размещения они чаще всего выбирают, какие факторы оказываются самыми важными при выборе жилья?

— По результатам наших исследований, мы видим, что 55% гостей в момент выбора жилья не склоняются только к отелям или только к частному сектору. Им на самом деле непринципиально. У них есть определенный набор критериев, по которому они выбирают жилье: это может быть площадь, оснащение, локация, стоимость, количество спальных мест, возможность заселиться с детьми или с животными и так далее. И по набору этих требований пользователи выбирают те или иные объекты. Добавив отели, мы можем дать релевантное решение на практически любой запрос нашего гостя, куда бы он ни отправился.