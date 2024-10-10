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Число заместителей руководителя секретариата главы Удмуртии увеличили до пяти

Секретариат главы Удмуртии увеличили на шесть штатных единиц. Количество заместителей руководителя секретариата главы республики увеличили с трех до пяти, референтов приемной — с трех до семи. Соответствующий указ главы Удмуртии Александра Бречалова опубликован на сайте кабмина.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, ранее господин Бречалов подписал указ об упразднении должности председателя правительства республики и возложил на себя руководство кабмином.

Подробнее об этом читайте в материале «Глава обезглавил кабмин».

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