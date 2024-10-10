На Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое ДТП

На Краснополянской трассе в Сочи произошла авария с участием нескольких автомобилей. Информация о пострадавших устанавливается, сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате предварительного анализа обстоятельств аварии стало известно, что водитель грузового автомобиля «Газель» резко сменил ряд, что привело к столкновению с попутным транспортом. От силы удара фургон перевернулся и, продолжая движение, врезался в припаркованные автомобили марки «Джили» и экскурсионный автобус. В последнем транспортном средстве на тот момент не было пассажиров.

Позже в пострадавшие в ДТП автомобили врезались еще две иномарки. Последняя легковушка задела пешехода.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего и собирают информацию о пострадавших. Ведется расследование, направленное на выяснение причин и обстоятельств ДТП.

«Ъ-Сочи» писал, что 8 октября вечером в Сочи «Мерседес» врезался в ограждение. В ДТП на улице Леселидзе пострадали два человека.

Мария Удовик