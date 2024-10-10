Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое ДТП

На Краснополянской трассе в Сочи произошла авария с участием нескольких автомобилей. Информация о пострадавших устанавливается, сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате предварительного анализа обстоятельств аварии стало известно, что водитель грузового автомобиля «Газель» резко сменил ряд, что привело к столкновению с попутным транспортом. От силы удара фургон перевернулся и, продолжая движение, врезался в припаркованные автомобили марки «Джили» и экскурсионный автобус. В последнем транспортном средстве на тот момент не было пассажиров.

Позже в пострадавшие в ДТП автомобили врезались еще две иномарки. Последняя легковушка задела пешехода.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего и собирают информацию о пострадавших. Ведется расследование, направленное на выяснение причин и обстоятельств ДТП.

«Ъ-Сочи» писал, что 8 октября вечером в Сочи «Мерседес» врезался в ограждение. В ДТП на улице Леселидзе пострадали два человека.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...