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Скрывшегося с место ДТП водителя «Мерседеса» задержали полицейские Сочи

В Сочи задержали водителя, который совершил наезд на мопедиста и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

На улице Ленина в Сочи произошла авария с участием автомобиля марки «Мерседес» и мопеда. Иномарка врезалась в двухколесный транспорт, не помог пострадавшему и скрылся с места аварии. Мопедист получил серьезные травмы. С различными повреждениями его доставили в больницу.

Водителя «Мерседеса» задержали. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

«Ъ-Сочи» писал, что на Краснополянской трассе произошло массовое ДТП с участием нескольких легковушек, автобуса и фургона. Есть пострадавший.

Мария Удовик

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