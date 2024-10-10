Скрывшегося с место ДТП водителя «Мерседеса» задержали полицейские Сочи

В Сочи задержали водителя, который совершил наезд на мопедиста и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

На улице Ленина в Сочи произошла авария с участием автомобиля марки «Мерседес» и мопеда. Иномарка врезалась в двухколесный транспорт, не помог пострадавшему и скрылся с места аварии. Мопедист получил серьезные травмы. С различными повреждениями его доставили в больницу.

Водителя «Мерседеса» задержали. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

«Ъ-Сочи» писал, что на Краснополянской трассе произошло массовое ДТП с участием нескольких легковушек, автобуса и фургона. Есть пострадавший.

Мария Удовик