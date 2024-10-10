Российская футбольная сборная не может найти соперников. Запланированный на октябрь матч с Пакистаном отменен. Представители команды в ответ на приглашение РФС заявили, что на подготовку требуется больше времени, и предложили перенести игру на ноябрь. Также от встречи в октябре отказалась и сборная Танзании. В ноябре команда Валерия Карпина должна была принять сборную Таджикистана, но и эти планы пришлось пересмотреть. Главный тренер анонсировал матч против Сирии, но подчеркнул, что гарантий нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у предпринимателей, продолжают ли они следить за российской сборной, в планах которой только товарищеские игры.

Генеральный директор ГК «Запретная зона» Александр Зелиховский: «Матчи сборной России перестали быть интересными. Во время чемпионата мира 2018 года хоть что-то показали, а так и играли всегда ни шатко ни валко. Конечно, народ ходит, но явно не так, как раньше. Товарищеские матчи, которые мы сейчас проводим, со странами третьего мира, если кому-то это и интересно, то исключительно с точки зрения посещения новых стадионов. Знакомые ездят в Таджикистан, в Иран и тому подобное. Нет матча, ну и хорошо. Я как клубный болельщик болею за один московский клуб, соответственно, когда игроки моего клуба выезжают в сборную, это лишний повод получить травму». Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Я бы не делал из этого какой-то трагедии. Ну, не сыграли и не сыграли. Мы импортозаместим тот футбол, который был раньше, сделаем футбол, который будет интересен конкретному городу, району. Надо уже забыть старую модель, когда клубы покупали очень дорогих футболистов, участвовали в финансово благополучных турнирах, где огромные бюджеты. Это все в прошлом. Стало много новых интересных команд, например, "Акрон" достаточно интересно играет. Со временем таких команд будет больше, и это привлечет реальных болельщиков». Генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков: «В спортивном плане это малоинтересно, потому что все-таки игры товарищеские, но я считаю, что сборная должна собираться, несмотря ни на что. Набор соперников сейчас ограничен. Играли с Вьетнамом, какие-то сборные попадаются слабые. Особо играть с сильными командами не получается. Там могут быть и другие форматы, не обязательно, что это должна быть сборная какой-то другой страны. Было бы интересно посмотреть на игру сборной России против сборной легионеров чемпионата России».

Сейчас из официальных мероприятий у команды Валерия Карпина запланирована лишь открытая тренировка на стадионе столичного «Динамо», которая состоится сегодня. После этого предусмотрена автограф-сессия для болельщиков. Впрочем, Forbes уточняет, что из российских легионеров на сборы вызывали только Александра Головина. Матвей Сафонов и братья Миранчуки остались в расположении клубов.

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Анжела Гаплевская