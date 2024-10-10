Правительство рассмотрит вопрос о ставке утильсбора для сельхозтехники

Министр финансов Антон Силуанов предложил проработать вопрос индексации утильсбора на сельскохозяйственную технику для защиты рынка. По его словам, это необходимо в связи с ростом импорта сельхозтехники — рынок нужно защитить от льготных поставок из других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Меры поддержки все те же самые: субсидии производителям, льготный лизинг, скидки на технику и льготные займы ФРП. Но изменилось следующее. Мы видим, что идет рост импорта сельхозтехники, который субсидируется и льготируется в тех странах, где эта техника производится»,— сказал глава Минфина на заседании совета Госдумы по вопросам сельхозмашиностроения (цитата по «Интерфаксу»).

Изменение показателя господин Силуанов предложил внести на рассмотрение во втором чтении законопроекта о бюджете на 2025–2027 годы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился обсудить вопрос изменения ставок утильсбора с машиностроителями перед вторым чтением законопроекта. По его словам, решить проблему необходимо для стимулирования российского производства сельхозтехники.

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