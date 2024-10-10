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Коммерсантъ FM
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ИИ-«единороги» примеряются к бизнес-процессам

Мониторинг технологий

Компании-«единороги» (стартапы, достигшие оценки в $1 млрд за десятилетие после создания без выхода на биржу, остающиеся в собственности создателей не менее чем на 75%) в сфере искусственного интеллекта (ИИ) зарегистрированы в 19 странах, по состоянию на июнь 2024 года в мире насчитывалось 220 таких стартапов. Как выяснили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, по данным компании Crunchbase, в топ-5 стран по числу ИИ-«единорогов» входят США (131 компания), Китай (39), Великобритания (8), Индия и Франция (по 6). По одному ИИ-«единорогу» зарегистрировано в Бельгии, Нидерландах, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, Финляндии, Чили, Швейцарии и Эстонии. Что касается распределения таких компаний по городам, то больше всего их в Сан-Франциско (73 компании), Нью-Йорке (25) и Пекине (21) — муниципальные органы власти этих трех городов активно включились в гонку за мировое первенство в сфере технологий искусственного интеллекта, отмечают в ИСИЭЗ.

Эксперты также изучили специализацию ИИ-«единорогов». В пятерку самых популярных направлений работы с технологией вошли «бизнес-процессы» (71 компания, средняя оценочная стоимость — $2,3 млрд), «генеративный ИИ» (31 компания, $7,5 млрд), «медицина» (23 стартапа, $1,3 млрд), «сервисы для ИИ» (19 компаний, $6,4 млрд) и «транспорт» (16 стартапов, $4,2 млрд). Наименее распространенные сферы — образование и военные технологии (по три компании).

Отметим, что, несмотря на популярность ИИ, средняя стоимость таких «единорогов» ощутимо меньше, чем миллиардных стартапов в целом ($2,7 млрд против $3,3 млрд), хотя медианная их стоимость совпадает ($2 млрд). В топ-10 инвесторов в ИИ-«единорогов» вошли организации из США и Китая, а ключевым инвестором стала компания Nvidia (США) — она профинансировала каждого десятого ИИ-«единорога». В России «единорогов» по-прежнему нет, хотя, по данным отчета «Венчурная Евразия», подготовленного аналитиками Dsight, в первом полугодии 2024 года нейросети и ИИ стали одним из популярных направлений для инвестиций. Российские стартапы в этой сфере привлекли в этот период $2,4 млн при семи сделках.

Венера Петрова

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