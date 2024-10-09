Прокуратура вышла на «Орбиту»

Суды двух инстанций признали незаконной приватизацию 31 га земли под Уфой, которую компания «Орбита» приобрела у министерства земельных и имущественных отношений Башкирии на льготных условиях для строительства логистического центра. В обоснованности предоставления участка столь большой площади усомнилась республиканская прокуратура, которая обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Юристы полагают, что попытка подать кассационную жалобу не изменит положения вещей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения арбитражного суда Башкирии, который по иску прокуратуры Башкирии признал недействительной продажу министерством земельных и имущественных отношений республики 30,9 га севернее поселка Зинино (возле Нагаевского шоссе). Спорный участок был продан за 21,8 млн руб. ООО «Орбита», однако надзорное ведомство посчитало, что у министерства не было оснований для реализации всей площади участка.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с 2011 года земельным участком возле Нагаевского шоссе владело ООО «Финанс меркурий маркет групп» (ФММГ), арендовавшее землю сроком на 49 лет у мэрии Уфы. Компания собиралась построить там логистический центр «Караван» со складами, агромаркетом, кафе, гостиницей, автомойкой, автостоянкой. К 2015 году фирма успела возвести здание склада площадью 1 тыс. кв. м.

В 2015 году в результате реорганизации ФММГ появилось ООО «Орбита», получившее в собственность построенный склад. Компания обратилась в мэрию Уфы с предложением выкупить участок за 25% от кадастровой стоимости, однако получила отказ, мотивированный тем, что участок не может быть предоставлен целиком для эксплуатации единственного здания. «Орбита» обратилась в арбитражный суд Башкирии, где доказывала, что планирует построить на участке проезды, проходы и парковки. Суд первой инстанции поддержал исковые требования, однако суды апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону мэрии.

ООО «Орбита» зарегистрировано в 2015 году в Уфе. Уставный капитал — 13 тыс. руб. Компания принадлежит Айрату Сулейманову, владельцу ТК «Меркурий» в Уфе. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка «Орбиты» составила 46 тыс. руб., убыток — 2,4 млн руб.

Несмотря на это, в 2022 году минземимущества Башкирии продало участок «Орбите» за 21,8 млн руб. Сделка обосновывалась тем, что в границах участка кроме склада находились пять построек общей площадью 2,9 тыс. кв. м.

Между тем, по данным прокуратуры, постройки представляли собой лишь обтянутые тканью каркасы без крыши и фундамента, поэтому не могли считаться объектами недвижимости.

Обращаясь к суду с просьбой об отмене сделки, прокуратура также указывала, что 5,1 га земли относятся к городским лесам и предназначены для охраны природных территорий. Также надзорное ведомство доказывало, что продажа участка по льготной цене наносит ущерб республике.

Арбитражный суд Башкирии согласился с доводами истца. Даже если бы здания на самом деле находились на участке, минимальная площадь для их эксплуатации была бы меньше 30,9 га, отметил суд, поручив министерству вернуть «Орбите» 21,8 млн руб.

Не согласившись с решением, минземимущества и «Орбита» подали апелляционные жалобы, в которых утверждали, что площадь участка соразмерна имеющимся постройкам, а в ЕГРН нет сведений о наличии на участке городских лесов.

Апелляционная инстанция с ними не согласилась, немного изменив решение башкирского суда, снизив сумму, которую минземимущества должно вернуть «Орбите», до 16,5 млн руб. — за минусом арендной платы за время пользования участком.

Получить комментарии от ответчиков «Ъ-Уфа» не удалось.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев называет довольно низкими шансы на успешное оспаривание решений в кассационной инстанции. Ключевым фактором, на который обратили внимание суды, стала явная несоразмерность площади проданного участка и площади расположенных на нем объектов недвижимости, полагает он. «Процент застройки составил всего 0,9%, что существенно не соответствует принципу соразмерности, установленному законодательством для случаев льготного выкупа земли собственниками расположенных на ней зданий»,— отметил эксперт.

Также господин Терентьев считает важным указание на нарушение публичных интересов при продаже земли, так как часть участка оказалась занята городскими лесами.

Идэль Гумеров