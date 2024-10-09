Индекс РТС упал ниже 900 пунктов впервые за месяц

Долларовый индекс РТС опустился ниже 900 пунктов впервые с 13 сентября 2024 года. По данным Мосбиржи на 18:19 мск, индекс составил 893,84 пункта.

В 17:39 мск индекс показал снижение почти на 10 пунктов: с 903,35 до 894,73 пунктов (-2,11%). В 17:49 продолжил снижение и находился на уровне 893,42 пункта (-2,25%). В 17:59 индекс вырос до 894,52 (-2,16%), но затем снова начал снижаться.

Индекс Мосбиржи также показал снижение: в 17:39 он упал с 2755,98 до 2753,53 пунктов. К 17:49 снижение ускорилось до 2749,51 пунктов, в 17:59 индекс поднялся до уровня 2752,9 пунктов. На момент 18:19 индекс составил 2750.79 пунктов. Лидерами роста стали акции TCS Group (1,09%), Аэрофлота (0,56%) и МКПАО «ВК» (0,54%). Наибольшее снижение показали акции РУСАЛ (-3,13%), OZON (-2,85%) и Ростелекома (-2,83%).

Индекс РТС отражает долларовую стоимость акций крупнейших российских эмитентов. Индекс Мосбиржи отражает рублевую стоимость акций. Согласно отчету Мосбиржи от июня 2024 года, общая стоимость акций, торгующихся по индексу РТС, составляла $532,3 млрд. Суммарная стоимость индекса Мосбиржи в тот же период составила 45 640 млрд руб.

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Никита Черненко