Бюджет РФ за девять месяцев вышел в профицит

Федеральный бюджет РФ за девять месяцев текущего года показал профицит на уровне 0,1% ВВП, следует из сообщения Министерства финансов. По итогам года ведомство ожидает бюджетного дефицита в пределах 2%.

Согласно предварительной оценке, в январе—сентябре объем доходов бюджета составил 26,289 трлн руб., что на 33,2% больше поступлений за тот же период 2023 года. «Федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 млрд руб., что на 1 619 млрд руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года»,— сообщает министерство.

Расходы в этом году формируются из структурного дефицита, заложенного на уровне 3,1 трлн руб. «По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января—сентября 2024 года составил 26 120 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,3% г/г», — следует из материалов.

Ненефтегазовые доходы показали рост на 26,9%, до 17,962 трлн руб. Эти поступления оказались на уровне, превышающем их базовый размер, уточняется в сообщении. В материалах отмечено, что динамика поступления ненефтегазовых налогов опережает заложенную в бюджет траекторию. «В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+21% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика»,— отметили в ведомстве.

Минфин также ожидает устойчивого превышения поступлений нефтегазовых налогов над их базовым уровнем. С января по сентябрь 2024 года федеральный бюджет получил 8,33 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 49,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

30 сентября правительство внесло на рассмотрение Госдумы бюджетный пакет, который включает проект федерального бюджета на 2025–2027 годы и «Основные направления налоговой и бюджетной политики» на трехлетку. Дефицит бюджета этого года в новом проекте оценивается в 3,3 трлн руб., или 1,7% ВВП, в действующем законе о бюджете — в 2,1 трлн руб., или 1,1% ВВП.

Подробнее о главных цифрах бюджета на 2025–2027 годы — в инфографике «Ъ» «Все в семью и оборону».

Александр Андреев