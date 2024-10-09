В Екатеринбурге открыли монумент «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста

Перед еврейским общинным центром «Синагога» в Екатеринбурге открылись обновленная площадь Спасения и монумент «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста. Камни в основании монумента были заложены в феврале 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аркадий Чернецкий, Алексей Орлов, Берл Лазар и Евгений Куйвашев на открытии площади Спасения и монумента «Парящие камни» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Площади Спасения и монумента «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста у синагоги в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Площади Спасения и монумента «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста у синагоги в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Площади Спасения и монумента «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста у синагоги в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 4 Аркадий Чернецкий, Алексей Орлов, Берл Лазар и Евгений Куйвашев на открытии площади Спасения и монумента «Парящие камни» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Площади Спасения и монумента «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста у синагоги в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Площади Спасения и монумента «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста у синагоги в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Площади Спасения и монумента «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста у синагоги в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Как отметил ведущий церемонии открытия, скульптурная композиция «Парящие камни» имеет форму пламени, что олицетворяет душу человека. Камни, по еврейской традиции, являются символом памяти, их оставляют на могилах в знак уважения. В основании монумента находятся 10 камней, привезенных из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиевской балки.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, «Парящие камни» изначально задумывались как центральный элемент площади. «Мы сделаем все, чтобы сберечь нашу историческую память и правду о событиях Второй Мировой войны. Уверен, что площадь Спасения станет центром притяжения людей всех возрастов и культур. Пусть каждый проходящий замедлит шаг и почтит минутой молчания тех, кому мы обязаны жизнью»,— подчеркнул на открытии господин Куйвашев.

Главный раввин России Берл Лазар отметил, что не ожидал, что памятник жертвам Холокоста откроют «так быстро». Затем он обратился к содержанию Талмуда. «Почему Бог сотворил первого человека в одиночестве? Весь мир был создан для одного человека, какой в этом урок для нас? Тот, кто спасает жизнь одного человека, как будто спасает весь мир. Если для Всевышнего весь мир был сотворен ради одного человека, значит, что жизнь одного человека и есть весь мир»,— сказал господин Лазар. Он добавил, что в годы Великой отечественной войны Россия, куда были эвакуированы евреи из Польши, Германии, Австрии, «показала, что значит спасти весь мир, спасая жизнь одного человека». Берл Лазар также дополнил, что открытие монумента сегодня, «когда в мире сложное положение, когда люди убивают других без каких-то причин», очень важно.

Выступавший на церемонии открытия вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий отметил, что в годы Великой Отечественной войны Урал стал «домом для десятков тысяч евреев, эвакуированных из Ленинграда, Москвы, Киева, и десятков тысяч людей других национальностей, которые здесь обрели свое счастье на долгие годы».

По его словам, открытие площади Спасения «полно символизма в силу того времени, когда оно проходит». «Оказывается, те идеи, которые в свое время проповедовали нацисты и во исполнение которых принесли в жертвы десятки миллионов людей, находят сегодня отклик. И мы, россияне, снова оказываемся на переднем краю борьбы с фашизмом и нацизмом. Я не сомневаюсь, что, как и в 1945 году, мы победим в этой схватке»,— сказал господин Чернецкий.

На открытии монумента «Парящие камни» и площади Спасения также выступили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и спикер гордумы Анна Гурарий. Кроме того, на церемонии присутствовали главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази, владелец группы компаний «Сима-Ленд» Андрей Симановский, президент группы «Синара» Михаил Ходоровский, уральский ресторатор Кирилл Шлаен и другие гости.

Анастасия Таначева