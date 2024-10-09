В Сочи с начала года утонуло 15 человек

С начала 2024 года в Сочи зарегистрировали 15 случаев утопления, из которых семь произошли летом. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В целом по Краснодарскому краю с начала года утонуло 97 человек. В 2023 году, по данным ведомства, утонуло 113 человек.

Летний сезон 2024 года также оказался более безопасным: на водоемах края утонуло 51 человек, в то время как в прошлом году эта цифра составила 70. На Азово-Черноморском побережье зарегистрировали 28 случаев гибели.

Основные причины трагедий остаются неизменными: купание в запрещенных местах, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых.

В масштабах России с начала года на водоемах погибло более 3,1 тыс. человек. По данным МЧС, всего произошло более 3,7 тыс. инцидентов, в которых погибли 368 детей. В прошлом году на воде погибли свыше 3,7 тыс. человек, в том числе 435 детей.

Мария Удовик