Отделение геномной регистрации открыли в ДНК-лаборатории при МВД по Удмуртии

В ДНК-лаборатории Экспертно-криминалистического центра МВД по Удмуртии (ЭКЦ) открыли отделение геномной регистрации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

«С 2023 года перед ЭКЦ поставлена новая задача — исследование образцов ДНК лиц, подлежащих геномной регистрации. Это подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, осужденные, а также родственники пропавших без вести граждан. Открытие нового отделения позволит вести работу по формированию базы данных и исследованию образцов ДНК данной категории лиц»,— отметил начальник ЭКЦ, полковник полиции Виталий Машковцев.

ДНК-лаборатория работает в республике с 2016 года. За это время не ее базе провели более 5 тыс. экспертиз методом исследования ДНК. Это позволило установить причастность к совершению преступлений 809 лиц и опознать более 100 трупов.