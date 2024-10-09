«Арбатскую коллекцию» оштрафовали за торговлю алкоголем с нарушениями в Ижевске

Компанию «Арбатская коллекция» (владеет магазинами разливных напитков «Питьсбург», «Вобла» и «Бочка») оштрафовали на 1,8 млн руб. за нарушение правил розничной продажи алкоголя в Ижевске. Об этом в Telegram сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Нарушения зафиксировали в магазинах «Питьсбург» на ул. Татьяны Барамзиной, Карла Маркса и Дзержинского, в торговых точках «Вобла» на ул. Молодежная и Петрова, а также в павильоне «Бочка» по ул. Коммунаров в центре города.