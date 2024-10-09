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Депутату ГС Удмуртии Девятову продлили домашний арест по делу о наркотиках

Индустриальный райсуд Ижевска продлил меру пресечения в виде домашнего ареста депутату Госсовета Удмуртии Вячеславу Девятову, обвиняемому в приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Срок нахождения под домашним арестом продлили на 1 месяц, до 11 ноября, с сохранением ранее наложенных запретов.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, Вячеслав Девятов, являющийся директором ООО «Народный центр беспилотных систем», был задержан в августе по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ). Следствие считает, что он хранил запрещенные вещества без цели сбыта для личного употребления. Тогда его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено.

В сентябре обвинение против Вячеслава Девятова дополнили эпизодом склонения к потреблению наркотических средств (п. «д» ч. 2 ст. 230 УК РФ), его вернули под домашний арест. Сообщалось, что потерпевшая указала в заявлении опасения касательно давления на нее со стороны депутата.

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