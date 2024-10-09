Госпотреблению балансируют аппетит

Устоявшиеся потребительские привычки населения — склонность покупать одни и те же товары независимо от экономической ситуации — меняют чувствительность инфляции к последствиям шоков и в том числе к стимулирующим мерам государства. При этом предпочтительным в модели малой открытой экономики, ориентированной на экспорт (это традиционное описание модели экономики РФ), выглядит сценарий ограниченного во времени и объеме всплеска госрасходов в ответ на шоки, следует из опубликованной Банком России работы его исследовательского департамента. Тема актуальна для дискуссии о разумных пределах госстимулирования адаптации экономики — и минимизации инфляционного давления такой госполитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Монетарные власти активно изучают теоретические подходы к вопросу влияния различных сценариев госрасходов на спрос с учетом его особенностей, следует из опубликованного вчера Банком России рабочего доклада сотрудника департамента исследований и прогнозирования (ДИП, аналитический think tank регулятора) Михаила Андреева «Исследование механизма глубинных потребительских привычек и вариантов финансирования роста государственных расходов».

Дискуссия об оптимальной господдержке экономики РФ в новых условиях и ее коротких проинфляционных и длинных дезинфляционных эффектах вышла в публичную плоскость по инициативе ЦБ при обсуждении с правительством изменения механизма господдержки приоритетных инвестпроектов. Банк России предлагал рассмотреть возможность сокращения их льготного кредитования в пользу прямого субсидирования из-за его меньших инфляционных последствий (см. “Ъ” от 17 сентября).

Нынешняя работа исследует более тонкие связи госстимулирования с глубинными потребительскими привычками (характерными для населения РФ) в модельной малой открытой экономике, ориентированной на экспорт.

Каждая единица дополнительного спроса при таком потребительском поведении (привычке покупать конкретные товары, а не только поддерживать общий уровень) должна давать «в будущем дополнительный спрос на потребляемый продукт». Однако расчеты такого увеличения спроса «не продемонстрировали» — в условиях торговых шоков и шоков госпотребления «наличие глубинных привычек затормаживает реакцию домохозяйств» — фактически люди покупают привычные товары дороже или ждут их возвращения на прилавки, колебания выпуска и потребления оказываются ниже расчетных — а волатильность инфляции выше.

При этом потребление оказывается ниже во всех вариантах финансирования госспроса, кроме заемного,— и только внешнее финансирование госрасходов вызывает рост накоплений (из-за роста доходов домохозяйств и укрепления национальной валюты). При продолжительном увеличении госстимула средства уходят в инвестиции, а доходы населения растут незначительно и слабее поддерживают выпуск. Короткий же всплеск госрасходов лучше поддерживает накопления, потребление и производство — за счет «резкого непродолжительного роста спроса на труд, в результате чего доходы и спрос населения растут».

На результатах модельных расчетов автор приходит к выводу о том, что финансирование роста госрасходов из налогов приводит «к снижению общественного благосостояния в долгосрочной перспективе», фиксируя предпочтительность использования внешнего финансирования (иностранных активов фонда национального благосостояния или внешних займов). Вторичным эффектом такого подхода становится укрепление национальной валюты в период роста госрасходов, «что удешевляет импорт как один из факторов производства» и стабилизирует располагаемые доходы домохозяйств. Последние, в свою очередь, поддерживают выпуск отраслей, спрос на продукцию которых не попадает в спектр госпотребления. Отметим, что при всей «теоретичности» расчетов ДИП снижение рентабельности в таких отраслях как реальный эффект неоднородности господдержки отраслей ранее фиксировали аналитики ЦМАКП (см. “Ъ” от 20 сентября).

Олег Сапожков