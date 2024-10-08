Пять адвокатов получили от 8 до 13 лет тюрьмы по делу о вымогательстве на Кубани

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор по делу о вымогательстве активов в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. По данным следствия, к преступлению причастны скрывшиеся от правосудия владельцы ГК «Концерн "Покровский"», а на скамье подсудимых оказались исполнители — адвокаты и бизнесмены. Их признали виновными и осудили на срок от 8,5 до 13 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Фигурантов осудили за вымогательство активов предприятий в 2019–2020 годах. Тогда экс-владельцы концерна «Покровский» Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов (оба находятся в розыске) организовали преступную группу, чтобы незаконно привлечь предпринимательницу Наталью Стришнюю к уголовной ответственности по обвинению в вымогательстве. Это было сделано для того, чтобы отобрать у нее агропредприятие «Слава Кубани» стоимостью 1 млрд руб. Владелицей предприятия госпожа Стришняя стала после того, как ее бывший супруг и владелец сельхозпредприятия Вячеслав Цеповяз оказался в тюрьме по делу банды «Цапки» за участие в особо тяжких преступлениях.

Тогда фигуранты подкупили знакомых и родственников Натальи Стришней, которые дали против нее показания. В результате предпринимательница оказалась в следственном изоляторе, а обвиняемые предъявили ей требование об уступке прав на предприятие. Но в 2020 году в отношении госпожи Стришней прекратили расследование дела, а заявитель по ее делу Александр Исюк сам оказался под следствием по делу о лжесвидетельстве.

Перед Преображенским судом Москвы предстали бывшие сотрудники подконтрольных концерну компаний Александр Глазырин и Геннадий Родионов, а также адвокаты Генрих Хачатуров, Александр Войналович и Владислав Бражников. Суд признал фигурантов виновными по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 4 ст.309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных лиц). Им назначили лишение свободы в исправительной колонии строгого режима от 8,5 до 13 лет. Также каждый из осужденных должен будет выплатить от 500 тыс. до 800 тыс. руб. штрафа. Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Татьяна Ручкина