Пять адвокатов получили от 8 до 13 лет тюрьмы по делу о вымогательстве на Кубани
Преображенский районный суд Москвы вынес приговор по делу о вымогательстве активов в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. По данным следствия, к преступлению причастны скрывшиеся от правосудия владельцы ГК «Концерн "Покровский"», а на скамье подсудимых оказались исполнители — адвокаты и бизнесмены. Их признали виновными и осудили на срок от 8,5 до 13 лет.
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Фигурантов осудили за вымогательство активов предприятий в 2019–2020 годах. Тогда экс-владельцы концерна «Покровский» Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов (оба находятся в розыске) организовали преступную группу, чтобы незаконно привлечь предпринимательницу Наталью Стришнюю к уголовной ответственности по обвинению в вымогательстве. Это было сделано для того, чтобы отобрать у нее агропредприятие «Слава Кубани» стоимостью 1 млрд руб. Владелицей предприятия госпожа Стришняя стала после того, как ее бывший супруг и владелец сельхозпредприятия Вячеслав Цеповяз оказался в тюрьме по делу банды «Цапки» за участие в особо тяжких преступлениях.
Тогда фигуранты подкупили знакомых и родственников Натальи Стришней, которые дали против нее показания. В результате предпринимательница оказалась в следственном изоляторе, а обвиняемые предъявили ей требование об уступке прав на предприятие. Но в 2020 году в отношении госпожи Стришней прекратили расследование дела, а заявитель по ее делу Александр Исюк сам оказался под следствием по делу о лжесвидетельстве.
Перед Преображенским судом Москвы предстали бывшие сотрудники подконтрольных концерну компаний Александр Глазырин и Геннадий Родионов, а также адвокаты Генрих Хачатуров, Александр Войналович и Владислав Бражников. Суд признал фигурантов виновными по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 4 ст.309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных лиц). Им назначили лишение свободы в исправительной колонии строгого режима от 8,5 до 13 лет. Также каждый из осужденных должен будет выплатить от 500 тыс. до 800 тыс. руб. штрафа. Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.