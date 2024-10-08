Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну провести отдельную встречу во время саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ планирует встречу с премьер-министром Армении во время саммита БРИКС

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Президент РФ планирует встречу с премьер-министром Армении во время саммита БРИКС

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Жду вас в Казани на саммите БРИКС. Надеюсь, это будет полезно и интересно, много контактов: мы и двустороннюю проведем встречу, и будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран»,— заявил Владимир Путин.

Никол Пашинян поблагодарил российского президента за приглашение на казанский саммит БРИКС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении приедет на саммит БРИКС в Казани.

Сегодня Владимир Путин пригласил на встречу глав государств президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Диана Соловьёва