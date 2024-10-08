Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пригласил его на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани 23–24 октября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казани

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Путин пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казани

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лидеры России и Азербайджана провели двусторонние переговоры в Кремле. Во время беседы Путин пригласил Алиева на предстоящий саммит, но случайно назвал Баку вместо Казани. Алиев с улыбкой заметил ошибку, и Путин сразу же поправился: «Ой, прошу прощения. Ждем вас в Казани!» — следует из фрагмента, опубликованного Telegram-каналом «Вы слушали маяк».

В ходе встречи главы государств обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Путин отметил положительное развитие двусторонних связей, особенно в сферах энергетики и инфраструктуры. Алиев подчеркнул заметную динамику сотрудничества после визита Путина в Азербайджан и поздравил его с днем рождения. Встреча проходит в преддверии саммита СНГ, в то же время трехсторонняя встреча с Арменией пока не планируется.

Анар Зейналов