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Камиль Бузыкаев получит премию имени Салавата Юлаева

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присуждении государственных премий республики имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры.

Как следует из документа, лауреатами премии стали скульптор Салават Щербаков за создание памятника командиру 112 Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Заместитель генерального директора, главный архитектор проектного института «Башкиргражданпроект» Роберт Александров, руководитель архитектурной группы комплексной мастерской №1 «Башкиргражданпроекта» Станислав Александров и главный специалист комплексной мастерской №1 того же проектного института Марина Завиская получат премию за проект строительства хосписа в Уфе.

Директор студии «Муха» Артур Абдрахманов, директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев и художник-карикатурист, депутат Курултая Башкирии Камиль Бузыкаев отмечены госпремией за создание мультфильма «Северные Амуры».

Олег Вахитов

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