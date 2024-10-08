В Казани планируют ограничить движение тяжелых грузовиков на ряде улиц

Власти Казани намерены ввести запрет на движение грузовых автомобилей массой свыше 5 тонн по ряду городских улиц с 6:00 до 21:00. Изменения обсуждаются на стадии антикоррупционной экспертизы. Информация об этом появилась в документе, который проходит экспертизу.

Запрет затронет Кировскую дамбу, мост «Миллениум», а также улицы Несмелова, Большая Крыловка, Мулланура Вахитова, Чистопольская, Фатыха Амирхана, Вишневского, Назарбаева, Тукая, Шахиди и Саид-Галеева. Результаты антикоррупционной экспертизы ожидаются до 14 октября.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за отказ от прохождения весового и габаритного контроля предусмотрены штраф в 10 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок до полугода.

Анар Зейналов