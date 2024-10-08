Сайты свердловских судов не работают вторые сутки из-за хакерской атаки

Сайты судов Свердловской области с доменом sudrf.ru, который принадлежит ГАС «Правосудие», недоступны в течение двух суток. Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Свердловского областного, сбои в работе сайтов наблюдаются с 7 октября, сроки решения проблемы пока неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На сайте Арбитражного суда региона говорится, что «наблюдаются сложности при отправке уведомлений» и сейчас команда сайта делает «все возможное для решения ситуации в кратчайшие сроки». Сайт Федеральных арбитражных судов с доменом arbitr.ru также недоступен.

Ответственность за сбои в работе взяли на себя хакеры BO Team. «Спонсорами сегодняшнего праздника выступили: ГАС "Правосудие", лаборатория Касперского, компания "Positive Technologies", разработчики программно-аппаратного комплекса ИВК "Кольчуга-К", а также АО "РТКомм РУ"», — говорится в сообщении хакеров в их telegram-канале.

Сбои в работе сайтов судов наблюдаются во всех российских регионах с доменом sudrf.ru, кроме некоторых районных судов Москвы с другим доменом. В частности, проблем в работе сайта нет у Басманного и Замоскворецкого райсудов столицы.

Напомним, в ночь на 7 октября была зафиксирована хакерская атака на сетевые сервисы ВГТРК. В результате на сайтах «России 1», «России 24», «Культуры», «Карусели», а также радиостанции «Вести FM», «Маяка» и других не работали онлайн-трансляции. Массированную атаку на российские государственные медиаресурсы организовали хакеры с Украины, пишет Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве. Собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными, связали атаку с днем рождения президента России Владимира Путина. При этом агентство Reuters отмечает, что не смогло провести независимую проверку этого утверждения.

Мария Шараева