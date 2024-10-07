На Кубани построят первую бетонную дорогу

До конца года «Цемрос» планирует построить первую в Краснодарском крае бетонную дорогу по современной технологии. Ее начали возводить в Усть-Лабинске, дорога свяжет региональную трассу Краснодар — Кропоткин с мясокомбинатом «Южный» (агрохолдинг «Прогресс Агро»), сообщает пресс-служба «Цемрос».

Строить дорогу компания будет в два этапа. Сначала специалисты создадут дорожное основание при помощи технологии холодной регенерации, а затем сверху в качестве дорожного покрытия уложат слой бетона. Всего дорожникам понадобится 1,4 тыс. тонн цемента. Их поставят с заводов «Цемроса» в Карачаево-Черкесской Республике и Белгородской области.

Длина дороги составит 1,7 км. Работы компания намерена завершить до конца года. На площадке задействуют более 30 единиц техники. Как отметил гендиректор ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» (входит в АО «Цемрос») Николай Горетый, для компании эта дорога станет экспериментом, во время которого руководство проверит, как цементобетонные покрытия ведут себя в условиях кубанского лета и зимы при разных условиях эксплуатации.

«Убедимся в отсутствии колеи. Полученные данные будем использовать при проектировании и строительстве подобных дорог в будущем»,— отметил Николай Горетый.

Он пояснил, что цемент в дорожном строительстве позволяет повысить качество и безопасность дорог, а также сократить затраты на их ремонт. Господин Горетый отметил, что в России дороги с цементобетонным покрытием почти не строят из-за настороженного отношения дорожников к ним и сложившейся практики работы с асфальтом. При этом такая технология популярна в США, Китае, Европе, а также Беларуси.

Татьяна Ручкина