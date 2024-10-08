Совет федерации одобрит закон о лишении водительских прав за сокрытие номерных знаков

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству вчера рекомендовал одобрить на пленарном заседании 9 октября правительственные поправки к КоАП, позволяющие на 1–1,5 года лишать прав водителей, использующих «устройства» для скрытия или маскировки автомобильных номеров. Речь идет о специальных рамках, переворачивающих номерной знак при проезде под камерой (управляются пультом из салона). Согласно поправкам, полицейские будут конфисковывать устройства при выявлении нарушения.

Рамки, напомним, используются, чтобы избежать штрафных «писем счастья» и сэкономить при движении по платным дорогам, где действует система безбарьерного проезда «Свободный поток» (ЦКАД, М-12). Сейчас использование таких устройств грозит штрафом в размере 5 тыс. руб. или лишением прав на срок до трех месяцев, но отдельного состава именно этого нарушения в КоАП нет. Существующие санкции нарушителей не останавливают, поясняли ранее в МВД.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае 2024 года и принят 1 октября.

Иван Буранов