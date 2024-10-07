В Чечне уволили учителя за оскорбление чувств христиан

Учитель из Чечни Мансур Жабраилов был уволен из образовательной системы за оскорбление чувств христиан и задержан правоохранительными органами, в отношении него начато расследование. Об этом сообщил Ахмед Дудаев, министр по национальной политике и внешним связям региона.

В своих публикациях господин Жабраилов резко критиковал христианство, называя Иисуса Христа «греческим гуманоидом» и характеризуя христиан как «троебожников». В одном из постов он пояснил, что его действия представляют собой «реакцию на существующую исламофобию, а не попытку оскорбить кого-либо».

«Он был немедленно задержан правоохранительными органами. Его провокационные заявления были пресечены. Этот человек уволен из образовательной системы после появления этих оскорбительных высказываний. Кроме того, с 23 сентября Центр по противодействию экстремизму инициировал полный комплекс необходимых следственных мероприятий по этому делу»,— отметил господин Дудаев (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что все незаконные и оскорбительные материалы господина Жабраилова направлены на экспертизу в Ставрополь. Вопросы межконфессионального и межнационального согласия находятся под контролем главы Чечни Рамзана Кадырова, отметил господин Дудаев.

Отдельно Дудаев прокомментировал публикацию журналиста «Соловьев Live» Романа Голованова, который написал, что действия бывшего учителя «никакой реакции со стороны правоохранителей не получили». Министр посоветовал ведущему «направить свою энергию и время» на работу с националистическими объединениями.

Матвей Иващенко