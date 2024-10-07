За 9 месяцев татарстанские заказчики сэкономили более 185 млн рублей

За 9 месяцев текущего года татарстанские заказчики, используя централизованные закупки, сэкономили более 185 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам.

С начала 2024 года комитет Татарстана по закупкам осуществил 513 централизованных процедур, включая открытые конкурсы, электронные аукционы и запросы котировок. Общая стоимость приобретенных товаров и услуг превысила 3,158 млрд руб., а экономия бюджетных средств составила практически 6%.

Для заказчиков закупались транспорт, компьютеры, сетевое оборудование, картриджи, товары легкой промышленности и нанопродукты.

Влас Северин