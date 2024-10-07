СРЗП может внести в Госдуму законопроект о штрафах за оскорбление учителей

В Госдуму планируют внести проект закона об административной ответственности за оскорбление педагогов, пишет газета «Известия». Проект подготовила фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

В случае принятия документа, который есть в распоряжении газеты, публичное оскорбление учителя при исполнении должностных обязанностей будет наказываться штрафом для граждан от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. Для юридических лиц штраф составит от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

При этом, если оскорбление учителя будет размещено в интернете, то штраф для граждан составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Документ направлен на отзыв в Верховный суд и правительство. Законопроект уже поддержали в Минпросвещения, рассказали «Известиям» в пресс-службе фракции. «Считаю, предложенная мера позволит создать механизм предупреждения унижения чести и достоинства учителей, их защиты, а также повысит статус педагогов в российском обществе»,— сообщил господин Миронов.

Он также напомнил, что в январе 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по реализации механизмов по защите чести и достоинства педагогических работников.

Ольга Семеновых