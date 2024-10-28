Сегодня исполняется 87 лет главному раввину России Адольфу Шаевичу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент АО «Медицина», заслуженный врач РФ, председатель попечительского совета Российского еврейского конгресса, академик РАН Григорий Ройтберг:

— Уважаемый Адольф Соломонович! Уже много лет Вы показываете, что в любых условиях — и в условиях относительного спокойствия, и во время катаклизмов — можно остаться образцом порядочности, стойкости и человечности. Главный раввин не только Учитель Закона, но и мудрый наставник добрых дел для людей, исповедующих иудаизм, и для представителей разных конфессий. Удачи, здоровья, благополучия Вам, дорогой Адольф Соломонович!

Сегодня исполняется 65 лет генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Добродеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Добродеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Олег Борисович! Примите самые искренние и добрые поздравления с 65-летним юбилеем! Известный российский медиаменеджер и журналист, Вы многое сделали для развития отечественного теле- и радиовещания. Под Вашим руководством ВГТРК демонстрирует уверенный рост и процветание. Творческие проекты и передачи, подготовленные коллективом компании, вызывают огромный интерес и доверие самой широкой аудитории. Они наполнены глубоким смыслом, затрагивают актуальные темы. Пусть всегда и во всем Вам сопутствует успех, а в жизни будет как можно больше светлых и радостных дней! С большим уважением и пожеланиями счастья.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»