Дни рождения
Сегодня исполняется 87 лет главному раввину России Адольфу Шаевичу
Адольф Шаевич
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет президент АО «Медицина», заслуженный врач РФ, председатель попечительского совета Российского еврейского конгресса, академик РАН Григорий Ройтберг:
— Уважаемый Адольф Соломонович! Уже много лет Вы показываете, что в любых условиях — и в условиях относительного спокойствия, и во время катаклизмов — можно остаться образцом порядочности, стойкости и человечности. Главный раввин не только Учитель Закона, но и мудрый наставник добрых дел для людей, исповедующих иудаизм, и для представителей разных конфессий. Удачи, здоровья, благополучия Вам, дорогой Адольф Соломонович!
Сегодня исполняется 65 лет генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву
Олег Добродеев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:
— Уважаемый Олег Борисович! Примите самые искренние и добрые поздравления с 65-летним юбилеем! Известный российский медиаменеджер и журналист, Вы многое сделали для развития отечественного теле- и радиовещания. Под Вашим руководством ВГТРК демонстрирует уверенный рост и процветание. Творческие проекты и передачи, подготовленные коллективом компании, вызывают огромный интерес и доверие самой широкой аудитории. Они наполнены глубоким смыслом, затрагивают актуальные темы. Пусть всегда и во всем Вам сопутствует успех, а в жизни будет как можно больше светлых и радостных дней! С большим уважением и пожеланиями счастья.