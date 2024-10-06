Вымогательство взросло на сельской ниве

В Преображенском суде Москвы завершились прения по делу о вымогательстве активов двух сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области общей стоимостью 3 млрд руб. По данным следствия, к этому были причастны скрывшиеся от следствия два бенефициара группы компаний «Концерн "Покровский"», которым помогали адвокаты Владислав Бражников, Генрих Хачатуров и Александр Войналович, а также предприниматели Александр Глазырин и Геннадий Родионов. Попросив признать их виновными, прокуроры потребовали назначить всем от 10 до 14 лет колонии со штрафами от 1 млн до 4,3 млн руб. Подсудимые попросили их оправдать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Глазырин (справа)

Фото: Басманный районный суд Александр Глазырин (справа)

Фото: Басманный районный суд

Выступая в прениях, представители прокуратуры напомнили, что по делу проходят Александр Глазырин и Геннадий Родионов, являвшиеся сотрудниками компаний, подконтрольных агроконцерну «Покровский», и действующие адвокаты Генрих Хачатуров, Александр Войналович и Владислав Бражников. Всех их обвинили в вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), и в подкупе свидетелей, также совершенном в составе группы (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Описанные в уголовном деле события происходили в Краснодарском крае и Ростовской области. Однако Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность дела, посчитав, что обвиняемые «в силу деловых и дружеских отношений с представителями местных государственных структур, правоохранительных и судебных органов... обладают значительным авторитетом в этих округах», что не будет способствовать объективному разбирательству.

Само дело было возбуждено в апреле 2021 года, два года спустя следствие по нему было завершено. В деле два эпизода.

Первый связан с семейным бизнесом члена банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза. Он, напомним, был осужден на длительный срок за особо тяжкие преступления, после чего принадлежавшее ему агропредприятие «Слава Кубани» (Кущевский район Краснодарского края) стоимостью 1 млрд руб. перешло его жене Наталье, которая развелась с ним и взяла фамилию Стришняя. Следствие полагает, что в 2019 году числящиеся в розыске бывшие бенефициары концерна «Покровский» Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов организовали преступную группу для незаконного привлечения Натальи Стришней к уголовной ответственности по обвинению в вымогательстве.

Для этого, говорится в деле, фигуранты подкупили знакомых и родственников госпожи Стришней, и те дали против нее показания. В результате бизнесвумен оказалась в СИЗО, а обвиняемые из числа юристов передали ей требование об уступке прав на ее предприятие. Однако в 2020 году расследование дела в отношении госпожи Стришней было прекращено, а заявитель по ее делу Александр Исюк сам оказался под следствием по делу о лжесвидетельстве.

Второй эпизод дела касался имущества агропредприятия ЗАО СКВО (Зерноградский район Ростовской области). По версии обвинения, в 2019 году злоумышленники вымогали у владельцев ЗАО активы предприятия стоимостью более 2 млрд руб.

Прокуроры отметили, что фигуранты дела «пытаясь завладеть компаниями по выращиванию зерновых культур в Краснодарском крае и Ростовской области, угрожали владельцам этих компаний насилием, а также привлечением к уголовной ответственности и распространением порочащих их сведений». В итоге гособвинение предложило приговорить юриста Владислава Бражникова к 14 годам колонии и выплате штрафа в размере 2 млн руб., его коллег Войналовича и Хачатурова соответственно к 12 и 10 годам со штрафами 1 млн и 2 млн руб. Александра Глазырина и Геннадия Родионова прокуроры попросили осудить на 11 и 10 лет колонии общего режима, обязав их заплатить потерпевшим 2,5 млн и 4,2 млн руб.

Подсудимые ни на следствии, ни в суде вины так и не признали.

Их адвокаты, в частности, утверждали, что следствие так и не смогло установить прямую связь между подзащитными и предполагаемыми организаторами преступлений Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым. Что касается угроз и вымогательств, то адвокаты настаивали, что их подзащитные лишь исполняли свою работу по взысканию задолженности. А обвинения в угрозе насилием — оговор со стороны потерпевших. Защита и сами фигуранты требуют оправдательного приговора.

Алексей Соковнин