Бывшего мэра Сочи, находящегося под арестом, представили к госнаграде

Командир добровольческого корпуса "Князь Владимир" Денис Барило представил в суд ходатайство, в котором попросил выпустить из–под ареста бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и отмечается, что экс-градоначальник представлен руководством части к государствненой награде "3а отвагу". Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Командование войсковой части в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Алексея Копайгородского заявило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части. В случае совершения господином Копайгородским попыток скрыться от правосудия командование воинской части обязуется немедленно сообщить об этом суду, пишет ТАСС.

В документа также говорится, что благодаря организационным действиям экс-мэра Сочи за июль-сентябрь корпус получил значительную помощь: он был обеспечен необходимым имуществом, оборудованием и транспортом (двумя квадроциклами и прицепами к ним, которые необходимые для выполнения боевых задач), помог в сборе гуманитарной помощи, сообщает агентство.

Со ссылкой на ходатайство также отмечается, что «за проявленные боевые отличия 23 августа господин Копайгородский был представлен руководством воинской части к государственной награде “За отвагу”».

Алексея Копайгородского обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он ушел с должности главы Сочи в мае текущего года, спустя два месяца, после этого отправился добровольцем в зону СВО, где был задержан и доставлен в Москву. Мещанский райсуд 25 сентября избрал экс-градоначальнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Апелляция по «арестному» определению назначена Мосгордсудом на 15 октября. В минувший четверг суд арестовал имущество бывшего мэра, его супруги и матери — Янины и Галины Копайгородских.

Михаил Волкодав