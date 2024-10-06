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Шторм со многими неизвестными

Ураган «Хелен» повлияет на итоги выборов в США, но непонятно, в чью пользу

Ураган «Хелен», который незадолго до президентских выборов 5 ноября обрушился на юго-восточное побережье США, стал одним из самых смертоносных и разрушительных за всю историю страны. Обычно такие стихийные бедствия бьют по действующей администрации, которая, как правило, подвергается критике за неспособность должным образом справиться с последствиями стихии, а в преддверии выборов — и по кандидату в президенты от правящей партии, в данном случае — по демократке Камале Харрис. Однако на сей раз влияние фактора «Хелен» не столь очевидно. В том числе и потому, что ураган обрушился на самые прореспубликанские округа и грозит стать препятствием для организации там процесса голосования. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Ураган «Хелен», который обрушился на юго-восточное побережье США, стал одним из самых смертоносных и разрушительных в американской истории

Ураган «Хелен», который обрушился на юго-восточное побережье США, стал одним из самых смертоносных и разрушительных в американской истории

Фото: Mario Tama / Getty Images

Ураган «Хелен», который обрушился на юго-восточное побережье США, стал одним из самых смертоносных и разрушительных в американской истории

Фото: Mario Tama / Getty Images

Ураган «Хелен» стал одним из самых смертоносных в американской истории. По числу жертв и масштабам разрушений стихия, обрушившаяся на юго-восточную часть США, уступает лишь урагану «Катрина», в результате которого в 2005 году погибло около 2 тыс. человек. Сейчас количество погибших в результате бедствия достигло 232, но это явно не окончательная цифра: только в одном из наиболее пострадавших от наводнения округе Банкомб в Северной Каролине пропавшими все еще числятся около двух сотен человек.

Шторм за два дня обрушил 151,4 трлн л осадков на юго-восток США. Более 460 тыс. человек до сих пор остаются без электроэнергии. Спасательные работы, к которым на федеральном и региональном уровне привлечены сотни человек, продолжаются. Все это привело к оттоку населения из подтопленных районов.

Рассказывая о стихии и мерах по ликвидации ее последствий, американские СМИ не могут обойти стороной и вопрос о том, как ураган, обрушившийся на североамериканский материк незадолго до выборов, может повлиять на их итоги.

Как сообщает издание Politico, ураган особенно сильно ударил по республиканским районам штатов Джорджия и Северная Каролина, имеющих по 16 голосов выборщиков. И именно этот фактор может сыграть против республиканца Дональда Трампа.

Этот факт даже заставил скандально известную конгрессвумен Марджори Тейлор Грин удариться в конспирологию.

«Да, они могут контролировать погоду,— написала она в четверг вечером в сети X.— Смешно, что кто-то лжет, говоря, что это невозможно».

Politico подчеркивает, что природные катаклизмы могут негативно влиять на явку избирателей. Между тем в 2020 году Дональд Трамп победил в Северной Каролине именно за счет округов, которые этой осенью стали центром стихийного бедствия. В Джорджии наиболее пострадавшие округа дали ему 54% поддержки. В целом Джо Байден в 2020 году победил в Джорджии с перевесом всего в 11,8 тыс. голосов, или 0,2 процентного пункта (п. п.). Сейчас же Дональд Трамп, по опросам, опережает конкурентку Камалу Харрис на 0,6 п. п. в Северной Каролине и на 1,5 п. п. в Джорджии.

Впрочем, «Хелен» прошлась и по округам, поддерживающим демократов. Так, в Северной Каролине упомянутый округ Банкомб, один из самых пострадавших в результате стихийного бедствия, считается «бастионом либерализма», отметил в беседе с Politico политолог из Университета Западной Каролины Крис Купер. Он добавил, что другой значимый либерально настроенный округ Ватауга тоже «находится в очень плохом состоянии».

В Северной Каролине было запрошено почти 40 тыс. бюллетеней для голосования по почте, которые были отправлены избирателям в 25 округах, объявленных зоной бедствия. Около 1 тыс. из них было возвращено из-за неизвестного местонахождения адресатов. Судьба остальных бюллетеней неизвестна. При этом голосовать по почте в большей степени предпочитают именно демократы.

Теперь администрациям обоих штатов предстоит в ближайшие несколько дней принять крайне важные решения: как в условиях разрушенной инфраструктуры привлечь людей на пункты для голосования, следует ли продлить сроки регистрации избирателей, предоставить ли избирателям больше времени для подачи открепительных удостоверений и создать ли новые избирательные пункты в районах, где наводнения разрушили дороги.

Но физические препятствия не единственное, что вносит неопределенность в предвыборную кампанию. Поддержка нынешней демократической администрации и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис сейчас во многом зависит от эффективности действий Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), а его деятельность по преодолению последствий стихии подвергается острой критике, особенно со стороны республиканцев.

Сам Дональд Трамп раскритиковал в пятницу беспомощность федеральных властей в борьбе с последствиями стихии. Сославшись на свидетельства очевидцев, он сообщил, что спасатели сидят без дела, медленно распределяют гуманитарную помощь и препятствуют установке оборудования для спутникового интернета Starlink Илона Маска.

Дональд Трамп выступает в Джорджии на месте разрушенного ураганом магазина Chez What Furniture Store

Дональд Трамп выступает в Джорджии на месте разрушенного ураганом магазина Chez What Furniture Store

Фото: Elijah Nouvelage, Reuters

Дональд Трамп выступает в Джорджии на месте разрушенного ураганом магазина Chez What Furniture Store

Фото: Elijah Nouvelage, Reuters

«Это был ужасный ответ Белого дома»,— сказал кандидат в президенты в Джорджии, где о сложившейся ситуации его проинформировал губернатор-республиканец Брайан Кемп. Дональд Трамп обрушился на федеральную власть за то, что она якобы использовала $1,4 млрд из фондов FEMA не по назначению, а именно, по его словам, на поддержку мигрантов. Министерство внутренней безопасности в ответ заявило, что это не так: средства изначально были одобрены Конгрессом именно для этой цели.

Но республиканцы ссылаются на более раннее заявление министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Он признался журналистам, что у FEMA «не осталось средств», чтобы помочь американцам пережить оставшуюся часть сезона ураганов, после того как с осени 2022 года агентство потратило более $1,4 млрд на разрешение миграционного кризиса.

Негативную реакцию в обществе вызвали и слова Джо Байдена, который заявил, что пострадавшие от урагана «очень счастливы» тем, как федералы справляются с последствиями трагедии.

Такой ответ он дал после долгой паузы, вспоминая, «о каком шторме» спрашивает его журналист.

Пытаясь отбиться от критики, администрация США вышла со специальным заявлением, в котором обвинила республиканцев в распространении «откровенной лжи» о мерах реагирования на ураган и «использовании урагана "Хелен", чтобы лгать и разделять нас». «Чрезвычайно важно, чтобы каждый лидер независимо от его политических убеждений прекратил распространять этот яд»,— заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Не сидели сложа руки и Джо Байден с Камалой Харрис, посетившие районы, пострадавшие от урагана. Первый побывал в Южной Каролине, а затем отправился в Северную Каролину. Вторая посетила Джорджию.

Камала Харрис в центре сбора помощи пострадавшим от урагана районам Северной Каролины

Камала Харрис в центре сбора помощи пострадавшим от урагана районам Северной Каролины

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Камала Харрис в центре сбора помощи пострадавшим от урагана районам Северной Каролины

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Американские эксперты сходятся в одном: ураган «Хелен» однозначно повлияет на ход президентской гонки, но предсказать, как именно, крайне сложно. Они указывают, что эти выборы совсем нетипичны. Последние месяцы новости сыпались как из рога изобилия: общественный шок после покушения на Дональда Трампа в середине июля перебила новость о смене Джо Байдена на Камалу Харрис; затем, в сентябре произошло новое покушение на экс-президента…

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Стоит также учитывать, что американцам предстоит не традиционный выбор между действующим президентом и его конкурентом. По мнению профессора политологии Университета Небраски Рэндалла Эдкинса, этот факт усложняет и анализ того, как текущие кризисы повлияют на итоги выборов.

Фотогалерея

Ураган «Хелен» в США

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Истпоинт, Флорида. Ураган усиливается перед тем, как обрушится на сушу

Истпоинт, Флорида. Ураган усиливается перед тем, как обрушится на сушу

Фото: Reuters / Marco Bello

Санибэл, Флорида. Береговая охрана спасает мужчину и его собаку после того, как его яхта потерпела крушение

Санибэл, Флорида. Береговая охрана спасает мужчину и его собаку после того, как его яхта потерпела крушение

Фото: Reuters

Сент-Питерсберг, Флорида. Ураган «Хелен» приближается к заливу Панхэндл, проходя к западу от залива Тампа

Сент-Питерсберг, Флорида. Ураган «Хелен» приближается к заливу Панхэндл, проходя к западу от залива Тампа

Фото: Martha Asencio-Rhine / Tampa Bay Times / AP

Ураган «Хелен» на фотографии, сделанной со спутника

Ураган «Хелен» на фотографии, сделанной со спутника

Фото: Reuters

Андерсон, Южная Каролина. Последствия урагана

Андерсон, Южная Каролина. Последствия урагана

Фото: Reuters

Сидар-Ки, Флорида. Рабочие расчищают завалы после урагана «Хелен»

Сидар-Ки, Флорида. Рабочие расчищают завалы после урагана «Хелен»

Фото: Gerald Herbert / AP

Форт-Майерс-Бич, Флорида. Работы по ликвидации последствий урагана

Форт-Майерс-Бич, Флорида. Работы по ликвидации последствий урагана

Фото: Reuters

Стейнхэтчи, Флорида. Последствия урагана

Стейнхэтчи, Флорида. Последствия урагана

Фото: Reuters / Marco Bello

Хорсшу-Бич, Флорида. Постройки, разрушенные ураганом

Хорсшу-Бич, Флорида. Постройки, разрушенные ураганом

Фото: Reuters / Kathleen Flynn

Стейнхэтчи, Флорида. Пострадавший от урагана дом

Стейнхэтчи, Флорида. Пострадавший от урагана дом

Фото: Reuters / Kathleen Flynn

Стейнхэтчи, Флорида. Затопленные и разрушенные домовладения

Стейнхэтчи, Флорида. Затопленные и разрушенные домовладения

Фото: Reuters / Marco Bello

Хорсшу-Бич, Флорида. Разрушенные строения оказались затоплены паводковыми водами после того, как ураган обрушился на сушу

Хорсшу-Бич, Флорида. Разрушенные строения оказались затоплены паводковыми водами после того, как ураган обрушился на сушу

Фото: Reuters / Kathleen Flynn

Хорсшу-Бич, Флорида. Разрушенный дом

Хорсшу-Бич, Флорида. Разрушенный дом

Фото: Reuters / Marco Bello

Тампа, Флорида. Последствия урагана

Тампа, Флорида. Последствия урагана

Фото: Mike Carlson / AP

Хорсшу-Бич, Флорида. Разрушенные домовладения

Хорсшу-Бич, Флорида. Разрушенные домовладения

Фото: Reuters / Marco Bello

Ашвилл, Северная Каролина. Поврежденные авотомобили

Ашвилл, Северная Каролина. Поврежденные авотомобили

Фото: Reuters / Marco Bello

Китон-Бич, Флорида. Плакат предвыборной кампании Дональда Трампа среди обломков разрушенных построек

Китон-Бич, Флорида. Плакат предвыборной кампании Дональда Трампа среди обломков разрушенных построек

Фото: Reuters / Octavio Jones

Стейнхэтчи, Флорида. Центр помощи пострадавшим от урагана

Стейнхэтчи, Флорида. Центр помощи пострадавшим от урагана

Фото: Reuters / Kathleen Flynn

Бэт-Кейв, Северная Каролина. Разрушенный мост

Бэт-Кейв, Северная Каролина. Разрушенный мост

Фото: Reuters / Marco Bello

Барнардсвилл, Северная Каролина. Поврежденный автомобиль

Барнардсвилл, Северная Каролина. Поврежденный автомобиль

Фото: Reuters / Jonathan Drake

Валдоста, Джорджия. Кандидат в президенты США Дональд Трамп (в центре) посетил штаты, пострадавшие от стихийного бедствия

Валдоста, Джорджия. Кандидат в президенты США Дональд Трамп (в центре) посетил штаты, пострадавшие от стихийного бедствия

Фото: Reuters / Elijah Nouvelage/File Photo

Северная Каролина. Спасательная команда плывет по реке среди разрушенных зданий

Северная Каролина. Спасательная команда плывет по реке среди разрушенных зданий

Фото: Reuters

Барнардсвилл, Северная Каролина. Поврежденный дом

Барнардсвилл, Северная Каролина. Поврежденный дом

Фото: Reuters / Jonathan Drake

Маршалл, Северная Каролина. Последствия урагана

Маршалл, Северная Каролина. Последствия урагана

Фото: Jeff Roberson / AP

Лейк-Лур, Северная Каролина. Озеро заваленное обломками, оставшимися после урагана

Лейк-Лур, Северная Каролина. Озеро заваленное обломками, оставшимися после урагана

Фото: Mike Stewart / AP

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Истпоинт, Флорида. Ураган усиливается перед тем, как обрушится на сушу

Фото: Reuters / Marco Bello

Санибэл, Флорида. Береговая охрана спасает мужчину и его собаку после того, как его яхта потерпела крушение

Фото: Reuters

Сент-Питерсберг, Флорида. Ураган «Хелен» приближается к заливу Панхэндл, проходя к западу от залива Тампа

Фото: Martha Asencio-Rhine / Tampa Bay Times / AP

Ураган «Хелен» на фотографии, сделанной со спутника

Фото: Reuters

Андерсон, Южная Каролина. Последствия урагана

Фото: Reuters

Сидар-Ки, Флорида. Рабочие расчищают завалы после урагана «Хелен»

Фото: Gerald Herbert / AP

Форт-Майерс-Бич, Флорида. Работы по ликвидации последствий урагана

Фото: Reuters

Стейнхэтчи, Флорида. Последствия урагана

Фото: Reuters / Marco Bello

Хорсшу-Бич, Флорида. Постройки, разрушенные ураганом

Фото: Reuters / Kathleen Flynn

Стейнхэтчи, Флорида. Пострадавший от урагана дом

Фото: Reuters / Kathleen Flynn

Стейнхэтчи, Флорида. Затопленные и разрушенные домовладения

Фото: Reuters / Marco Bello

Хорсшу-Бич, Флорида. Разрушенные строения оказались затоплены паводковыми водами после того, как ураган обрушился на сушу

Фото: Reuters / Kathleen Flynn

Хорсшу-Бич, Флорида. Разрушенный дом

Фото: Reuters / Marco Bello

Тампа, Флорида. Последствия урагана

Фото: Mike Carlson / AP

Хорсшу-Бич, Флорида. Разрушенные домовладения

Фото: Reuters / Marco Bello

Ашвилл, Северная Каролина. Поврежденные авотомобили

Фото: Reuters / Marco Bello

Китон-Бич, Флорида. Плакат предвыборной кампании Дональда Трампа среди обломков разрушенных построек

Фото: Reuters / Octavio Jones

Стейнхэтчи, Флорида. Центр помощи пострадавшим от урагана

Фото: Reuters / Kathleen Flynn

Бэт-Кейв, Северная Каролина. Разрушенный мост

Фото: Reuters / Marco Bello

Барнардсвилл, Северная Каролина. Поврежденный автомобиль

Фото: Reuters / Jonathan Drake

Валдоста, Джорджия. Кандидат в президенты США Дональд Трамп (в центре) посетил штаты, пострадавшие от стихийного бедствия

Фото: Reuters / Elijah Nouvelage/File Photo

Северная Каролина. Спасательная команда плывет по реке среди разрушенных зданий

Фото: Reuters

Барнардсвилл, Северная Каролина. Поврежденный дом

Фото: Reuters / Jonathan Drake

Маршалл, Северная Каролина. Последствия урагана

Фото: Jeff Roberson / AP

Лейк-Лур, Северная Каролина. Озеро заваленное обломками, оставшимися после урагана

Фото: Mike Stewart / AP

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