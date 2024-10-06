«Локомотив-Кубань» следует без остановок

Краснодарский «Локомотив-Кубань» продолжил свою безупречную серию на старте чемпионата Единой лиги ВТБ. В воскресенье подопечные Андрея Ведищева в гостях обыграли «Зенит» со счетом 83:76. Для железнодорожников это пятая подряд победа — так успешно в чемпионате они никогда не стартовали. В качестве бонуса «Локомотив-Кубань» получил статус лидера соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 26 очков, набранных защитником «Зенита» Ксавьером Муном (слева), помогли его команде меньше, чем «Локомотиву-Кубани» три блокшота его центрового Андрея Мартюка

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ 26 очков, набранных защитником «Зенита» Ксавьером Муном (слева), помогли его команде меньше, чем «Локомотиву-Кубани» три блокшота его центрового Андрея Мартюка

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Противостояние «Зенита» и «Локомотива-Кубани» по независящим от команд обстоятельствам превратилось из просто топовой игры с участием представителей «большой четверки» в игру, в которой на кону стояло лидерство в регулярном первенстве. Все потому, что в субботу прежний лидер, ЦСКА, оступился в матче против «Нижнего Новгорода», притом что вел по ходу встречи с двузначным отрывом (на сторону нижегородцев чаша весов склонилась за две секунды до сирены после безумного дальнего броска Обри Доукинса). В результате среди участников чемпионата остались только две команды, не проигравшие ни разу с начала первенства,— «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Для петербуржцев такой уверенный старт не считался чем-то необычным. А вот краснодарцы своими четырьмя победами подряд клубный рекорд улучшили. Однако у болельщиков железнодорожников были все основания опасаться, что серия прервется как раз в Санкт-Петербурге. Тут и фактор своей площадки был на стороне «Зенита», плюс команда Хави Паскуаля, заметно обновленная в межсезонье, уже успела пройти, скажем так, проверку боем, победив в гостях УНИКС. Краснодарцы же в нынешнем чемпионате с топами лиги еще не встречались.

Похоже, однако, что игру обновленного «Зенита» с его куда большей, чем раньше, ставкой на «больших» в Краснодаре разобрали досконально.

И именно питерские башни и попали под особую опеку гостей. Ни Дуэйн Бейкон, ни Омари Спеллмен, ни Алекс Пойтресс, ни Винс Хантер, суммарный рост которых заметно превышает восемь метров, воскресный матч себе в актив записать не могут. Лидер «Зенита» Бейкон, к примеру, попадал с удивительно низкой эффективностью, реализовав только 3 из 13 двухочковых попыток и ни одной из трех дальних (попади он хотя бы половину из своих двухочковых, игра могла бы сложиться иначе). Лишь немногим более эффективным был Спеллмен. А Хантер и Пойтресс временами вообще терялись.

Чем была вызвана эпидемия неточности лидеров «Зенита», вопрос сложный. Хави Паскуаль, похоже, видел проблему в избыточной эмоциональности команды и потому постоянно призывал ее успокоиться. Может, и правда «Зенит» подвели нервы.

Но более вероятным представляется то, что не попадали хозяева, потому что им просто мешали.

Мешал Андрей Мартюк, записавший на себя лично три блокшота, мешал Айзея Уайзли, никак не желавший уступать под щитами зенитовцам. Да и вообще защита гостей выглядела очень неплохо.

В итоге все попытки «Зенита» навязать гостям свою волю ни к чему не приводили. На площадке царила довольно вязкая игра, в которой то одна, то другая команда пыталась уйти в отрыв, но без особого успеха. А роль добытчиков в обоих коллективах легла на плечи «маленьких». У «Зенита» хороший матч выдал Ксавьер Мун (26 очков — лучший показатель игры), стремительные проходы которого не раз ставили в тупик «Локомотив-Кубань». У гостей просто лучшую игру за время выступлений в лиге провел Патрик Миллер. Очков он набрал только 19, но общая эффективность его работы была зашкаливающей. Игру он закончил с коэффициентом полезности 40!

В решающий натиск «Зенит» пошел во второй половине финальной четверти. Дальние попадания Муна и Спеллмена вроде бы должны были огорошить гостей. Но у них внезапно нашелся герой — Антониус Кливленд. За полторы минуты он набрал восемь очков и фактически решил исход противостояния.

«Локомотив-Кубань» победил со счетом 83:76, довел свою серию побед на старте сезона до пяти (обновленный рекорд клуба) и возглавил как минимум до конца следующей недели турнирную таблицу.

Александр Петров