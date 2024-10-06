Московские клубы сошлись в пару

В центральном матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА мог уже в первом тайме уничтожить на чужом поле выглядевшее удивительно легкой добычей «Динамо», но ограничился всего одним голом, во втором тайме позволил соперникам сравнять счет и все-таки в концовке добился выигрыша — 2:1 — и настиг располагающихся сразу вслед за топ-тройкой оппонентов. Лидеры первенства в воскресенье одержали разные по стилистике домашние победы над аутсайдерами. «Краснодар» разгромил — 4:0 — «Химки», а «Локомотив» с трудом одолел — 1:0 — «Крылья Советов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запоров в первом тайме множество опасных моментов, а во втором позволив соперникам сравнять счет, футболисты ЦСКА (на переднем плане — Сауль Гуарирапа) все равно вырвали победу в матче с «Динамо»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Запоров в первом тайме множество опасных моментов, а во втором позволив соперникам сравнять счет, футболисты ЦСКА (на переднем плане — Сауль Гуарирапа) все равно вырвали победу в матче с «Динамо»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глядя на то, что происходит в венчающем тур московском дерби, невозможно было отделаться от ощущения, что та команда, которая имела в нем статус хозяина, допустила, готовясь к матчу, какие-то фундаментальные просчеты. Слишком часто на правом фланге динамовской обороны свободным остается Даниил Круговой. Слишком вольготно чувствует себя перед штрафной Иван Обляков. Слишком часто после динамовских потерь, быстро превратившихся в рутину, взгляд фиксирует полное отсутствие страховки на случай таких ЧП: армейцы летят на передовую резво, не встречая никакого сопротивления.

ЦСКА все время был где-то рядышком с голом. И когда Обляков не подстроился под почти идеальный прострел Кругового. И когда тонкий пас Облякова вывел на Андрея Лунева Аббосбека Файзуллаева, уступившего в поединке с динамовским голкипером. И когда Сауль Гуарирапа убегал один на один на своих длиннющих ногах, но решил, чувствуя дыхание преследователей, пальнуть из-за пределов штрафной: получилось не так опасно, как могло получиться.

Но количество в качество, конечно, перешло. Опять «Динамо» рассталось с мячом в ситуации, не настаивавшей на том, что с ним нужно расставаться. Опять оно удивительно покорно отнеслось к тому факту, что неподалеку от их ворот с мячом резвится чужой игрок. Этот игрок, Файзуллаев, в итоге сместился в центр и левой ногой воткнул мяч в нижний угол.

И такой провал ничего в игре «Динамо» не изменил. Его тренер Марцел Личка, надо полагать, смотрел на нее со смесью ужаса и недоумения. Вряд ли он предполагал, что его оборона может быть настолько плоха, настолько суетлива и податлива. И вряд ли он думал, что так безнадежно, как лед в кипятке, могут раствориться на газоне его основные источники креатива — такие как Бителлу. Может быть, радовала Личку разве что исключительная незадачливость Гуарирапы. Тот запарывал момент за моментом, спасая «Динамо» от немедленного крушения.

Поклонники ЦСКА точно вспомнили об этих моментах во втором тайме, когда поняли, что соперники, разумеется, уроки из своих приключений извлекли и роль безропотной жертвы исполнять и дальше не намерены.

«Динамо» добавило в плотности, а еще в зубастости в атаке. И армейский отрыв, который мог быть огромным, но оставался минимальным, вскоре был уничтожен. Бителлу подал стандарт справа, а футболисты ЦСКА, контролировавшие центр штрафной, забыли про расположившегося на дальней штанге Хорхе Карраскаля. Тот свою прежнюю команду не пощадил, вогнав мяч под перекладину.

Ближе к окончанию матча наставник ЦСКА Марко Николич принялся освежать состав игроками, до сих пор наблюдавшими за перипетиями матча со скамейки запасных. В список брошенных в бой попал и знаменитый новичок армейцев Миралем Пьянич. Но принести победу ЦСКА было суждено не ему, а другому «джокеру». Динамовцы полчаса избегали по крайней мере явных ошибок, а перед тем, как пошел отсчет компенсированного времени, наступили на грабли из первого тайма. Отняв мяч в районе центрального круга, Саша Зделар моментально отправил его вперед. А там Тамерлан Мусаев, наверное, сам изумился широте распахнутого перед ним коридора. И Лунев на сей раз не сдюжил.

Выиграв, ЦСКА настиг «Динамо», сравнявшись с ним по количеству набранных очков. Теперь они вдвоем преследуют топ-тройку. Правда, та уже довольно далеко — в шести баллах.

В то время когда ЦСКА терзал «Динамо», «Краснодар», возвращая себе место на верхушке таблицы, временно занятое «Зенитом», разбирался с «Химками». Открыл счет он на излете первого тайма благодаря удару головой Джона Кордобы, а во второй половине добавил к этому мячу еще три — от Жуана Батчи, того же Кордобы и Кевина Кастаньо.

«Локомотиву», чтобы удержаться на верхушке таблицы вровень с «Краснодаром», пришлось в матче с неказистыми осенью «Крыльями Советов» мучиться так, как он редко мучается в матчах с командами, котирующимися куда выше.

Самарцы были настроены во что бы то ни стало сделать для железнодорожников этот промозглый московский вечер еще мрачнее, и многое у них получалось. «Локомотиву» повезло с тонусом Ильи Лантратова: выяснилось, что голкипера не страшат какие угодно испытания, в том числе абсолютно экстремальные, когда расстрел ведется с убойной дистанции. А в том эпизоде из первого тайма, когда за расстрел отвечал Иван Олейников, Лантратову помогла перекладина, в которую уперся отраженный им мяч.

Внести в эту намекавшую на катастрофу фаворита игру радикальные трансформации тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову помогли замены. Тройная через десять минут после перерыва резко ее взбодрила. Следующая — уже «одинарная» — привела к голу. Тимур Сулейманов забил сразу же после своего выхода на поле, завершив атаку, в которой Алексей Батраков вновь продемонстрировал шикарные плеймейкерские навыки, а прострел найденного им слева Наира Тикнизяна добрался до выброшенной вперед ноги Сулейманова.

Концовка, впрочем, была непростой для «Локомотива» — с новым подвигом Лантратова, выкрутившегося, когда по его воротам стрелял Иван Сергеев. Отскок тоже выглядел опасным. Но тут уже вмешался Сесар Монтес, помешавший забрать его Бенхамину Гарре.

Алексей Доспехов