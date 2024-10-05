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Котельные Татарстана почти готовы к зиме, работы завершаются только в Казани

К новому отопительному сезону готовы 99% котельных. Работы продолжаются только на 30 объектах в Казани, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса республики.

Общий уровень готовности объектов по республике составляет 99,6%. Все социально-культурные объекты полностью подготовлены к зиме, отметил министр.

В жилом секторе паспорта готовности оформлены на 99% домов. Работы продолжаются на 74 объектах в 13 муниципальных районах Татарстана.

Отопительный сезон в Казани начнется 7 октября.

Анар Зейналов

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