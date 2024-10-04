Конкурсное производство бакальского МУП «Теплосервис» продлено на полгода

Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство в отношении муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» Бакала еще на шесть месяцев. Новый срок завершения процедуры — 3 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

Бакальский МУП, который занимается теплоснабжением, был признан банкротом 5 октября прошлого года. На тот момент были удовлетворены требования около десятка кредиторов, среди которых АО «Газпром газораспределение Челябинск», «НОВАТЭК», «Россети Урал», «Уралэнергосбыт», а также учредитель МУП– администрация Бакала и муниципальные предприятия «Водоканал» и «Водоканал-сервис».