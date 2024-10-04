Суд продлил банкротство бывшего челябинского депутата Олега Иванова

Арбитражный суд Челябинской области продлил еще на шесть месяцев процедуру реализации имущества бывшего депутата гордумы Челябинска, владельца ООО «Альфастрой» Олега Иванова. Решение принято 3 октября, сообщает пресс-служба суда.

Процедура банкротства была продлена, поскольку финансовый управляющий не провел все необходимые мероприятия, в том числе не реализовано имущество должника, не произведены расчеты с кредиторами.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Олег Иванов был признан банкротом 15 сентября 2023 года по его собственному заявлению. На тот момент общий размер задолженности составлял почти 44 млн руб. В декабря 2022 года господина Иванова задержали сотрудники УФСБ. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве, неправомерном обороте средств платежей и подделке документов. По версии следствия, будучи гендиректором и собственником ООО «Альфастрой», в 2017–2019 годах Олег Иванов скрыл более 516 млн руб. от налоговых органов. Также следствие считает, что он намерено довел до банкротства ООО «Строительное управление “Альфастрой”» (Элиста). С июня 2023 года предприниматель находится под стражей.