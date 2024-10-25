Сегодня день рождения у уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ее поздравляет министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

— Уважаемая Мария Алексеевна! Поздравляю вас с днем рождения! Благодарю вас за ту работу, которой вы посвящаете свою жизнь. Защита прав детей — без преувеличения важнейший приоритет государства. Сегодня в регионах России активно открываются центры для подростков, детей с инвалидностью, создаются службы сопровождения семей в кризисных ситуациях. В этом году по поручению президента вам доверено проведение Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, чтобы как можно меньше детей по всей стране проживали вне родной семьи. Пусть близкие окружают вас заботой и теплом. Здоровья, удачи, благополучия и счастья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»