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Коммерсантъ FM
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Нейросеть спросили за расходы

Юрий Литвиненко о падающей возвращаемости инвестиций в ИИ

Крупные компании стали привередливее относиться к затратам на проекты, которые основаны на искусственном интеллекте (ИИ), в первую очередь из-за снижающейся инвестиционной привлекательности. Такой вывод сделала австралийская компания Appen — бывший подрядчик Google, создающий наборы данных для ИИ,— в своем новом исследовании.

Юрий Литвиненко

Юрий Литвиненко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Юрий Литвиненко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При общем росте сценариев, в которых компании используют генеративный ИИ, они уже четвертый год подряд сокращают количество проектов, доходящих до ввода в эксплуатацию. К 2024 году их число составило 47,4% от всех проектов, которые находились в работе, что на 3,5 п. п. ниже, чем годом ранее. Падает и доля проектов, которые показали значимую окупаемость инвестиций — до 47,3%, от тех, которые все-таки были развернуты (снижение на 4,6 п. п. год к году и на 9,4 п. п. с 2021 года).

Причина, по данным Appen,— в затратах, которые компании должны брать на себя в ходе эксплуатации ИИ. Большинство бизнес-потребителей вынуждены как минимум раз в квартал дообучать свои нейросети на новых данных, точность которых падает из года в год (до 54,6% в 2024 году с 48,6% в прошлом). Это связано с тем, что системам ИИ не хватает качественно размеченных данных — правильно описанных живыми специалистами в конкретных отраслях.

Исследование Appen ограничивалось США, но многие схожие тенденции уже наблюдаются и в России. Компании все меньше зовут на работу неквалифицированных ИИ-разметчиков (см. “Ъ” от 19 апреля). А в июле представители «Яндекса» в ходе звонка с инвесторами намекали им на то, что не стоит ждать скорой финансовой отдачи от генеративного ИИ: его потенциал «крайне незначительный, сравнивая с объемом ресурсов, которые компания в него вкладывает».

Кроме того, факторы, которые применимы именно к России, лишь усугубляют ситуацию: низкий уровень безработицы, повышающий затраты даже на неквалифицированных сотрудников, и дорожающие кредиты для компаний. А в части ИИ российским компаниям приходится считаться еще и с последствиями ухода Nvidia и других вендоров оборудования.

В таких условиях объемы средств, которые государство закладывает на ИИ-проекты и инфраструктуру для них (см. “Ъ” от 16 сентября), выглядят как вызов рыночным тенденциям. И речь идет не столько о необходимости поддерживать рост сферы ИИ, сколько о создании таких условий, при которых компании, желающие вкладываться в нее, могли бы отказаться от жесткой финансовой дисциплины. Возможно, ИИ в итоге останется «дорогой игрушкой» для тех игроков, которые могут себе позволить не проявлять чрезмерного внимания к возврату инвестиций — лишь бы достигались поставленные задачи.

Юрий Литвиненко

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