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Коммерсантъ FM
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С миллионом по миру

Как устроена миграция больших капиталов

В сентябре было опубликовано исследование Оксфордского института экономической политики (Oxford Economics) в котором говорится, что планируемая налоговая реформа лейбористов приведет к оттоку из страны проживающих в ней богатых иностранцев. Среди стран, куда могут уехать миллионеры, эксперты называют ОАЭ, Италию, Монако и Швейцарию. Активные эмигрантские настроения среди состоятельных людей также подтверждаются исследованием консалтинговой компании Henley & Partners. В топ-5 стран с наибольшим числом уехавших миллионеров в этом году вошли Китай, Великобритания, Индия, Южная Корея и Россия.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Остров налогообложения

В рамках исследования специалисты Oxford Economics опросили около 1 тыс. проживающих в Великобритании состоятельных нерезидентов или их представителей. Основной вопрос заключался в том, что они намерены делать, если новое правительство лейбористов отменит льготную программу налогообложения для состоятельных иностранцев, постоянно проживающих в Великобритании в статусе нерезидентов (non-domiciled). Эта программа действует в стране уже много лет и позволяет состоятельным иностранным гражданам, инвестирующим в экономику страны (сектор недвижимости, фондовый рынок, инвестфонды и проч.), не платить в течение 15 лет подоходный налог в Великобритании и налог на прирост капитала за границей. Эта программа постоянно привлекала в страну все больше богатых иностранцев. Если в 2022 году налоговой схемой non-domiciled в Британии пользовались 68,9 тыс. иностранных граждан, то в 2023 году их было уже 74 тыс.

Теперь же, по мнению министра финансов Великобритании Рейчел Ривз, отмена этой схемы принесет в бюджет страны 2,6 млрд ($3,5 млрд) в год. Бюджет на следующий год будет принят уже 30 октября, и премьер-министр Кир Стармер предупредил, что для части общества реформы могут оказаться болезненными. «Мы обнаружили дыру в госбюджете на сумму 22 млрд, и прежде чем кто-либо скажет: “О, это просто показуха или политические игры”, давайте вспомним, что OBR (Бюро бюджетной ответственности.— “Ъ”) не знало об этом... Они не знали, потому что предыдущее правительство скрыло это, и мы совсем недавно узнали, что благодаря безрассудству предыдущего правительства мы заняли почти на 5 млрд больше, чем ожидало OBR, только за последние три месяца. Это не показуха, это факт»,— заявил господин Стармер в конце августа.

В итоге 63% опрошенных Oxford Economics состоятельных нерезидентов заявили, что если лейбористы все-таки отменят схему льготного налогообложения, то они покинут Великобританию «в течение ближайших двух лет или раньше», а 67% опрошенных заявили, что не приехали бы в Британию, если бы там ранее действовали правила налогообложения, которые лейбористы предложили только сейчас.

Авторы исследования отмечают, что налоговая реформа может стать палкой о двух концах. По их подсчетам, состоятельные иностранцы инвестируют в британскую экономику примерно 120 млн в год (путем покупки акций, иных ценных бумаг, инвестиций в другие активы британских компаний и т. д.). Кроме того, богатые нерезиденты тратят почти 6 млн на различные культурные, благотворительные и образовательные проекты в Великобритании (частные школы, университеты, музеи, благотворительные фонды и проч.). Oxford Economics отмечает, что в случае массового отъезда богатых нерезидентов из Великобритании страна может лишиться этих поступлений.

Подальше от величия, поближе к спокойствию

Эмигрантские настроения охватили не только британских нерезидентов, но и состоятельных граждан страны. По подсчетам консалтинговой компании Henley & Partners, в этом году Британия вошла в топ-5 стран с наибольшим числом уехавших состоятельных граждан — 9,5 тыс. человек. Впрочем, до верхней строчки в мире по оттоку богачей Британия не дотянула. Первое место с большим отрывом занял Китай, который в этом году покинули 15,2 тыс. состоятельных граждан. В прошлом году КНР также заняла первое место — тогда страну покинули 13,8 тыс. миллионеров. Henley & Partners полагает, что такая ситуация вызвана неуверенностью в ближайших перспективах китайской экономики, которая очень медленно восстанавливается после пандемии COVID-19, а также геополитической напряженностью в отношениях с США и другими западными странами. Все это побуждает состоятельных китайцев все чаще переезжать в другие страны — как правило, в Канаду или соседний Сингапур.

В десятке стран с наибольшим оттоком состоятельных граждан есть также Индия (4,3 тыс.), Южная Корея (1,2 тыс.), Россия (1 тыс.), Бразилия (0,8 тыс.), ЮАР (0,6 тыс.), Тайвань (0,4 тыс.), Нигерия и Вьетнам (по 0,3 тыс.).

Руководитель группы Henley & Partners по работе с состоятельными клиентами Доминик Волек отмечает, что текущий год станет настоящим водоразделом в мировой миграции благосостояния и капиталов. «По нашим прогнозам, в 2024 году релокацию выберет для себя беспрецедентное число миллионеров — 128 тыс., что выше предыдущего рекорда в 120 тыс., установленного в 2023 году. Мир пытается справиться с настоящим штормом, который вызван целым рядом факторов — от геополитических трений до экономической нестабильности и общественных волнений. В такой обстановке миллионеры “голосуют ногами” в рекордных количествах. Великая миграция миллионеров является важным показателем того, как меняется мировой общественный ландшафт, отношения между богатством и политической властью. Все это имеет далеко идущие последствия как для стран, которые покидают богатые люди, так и для стран, куда они приезжают».

Первое место по притоку богатых иностранцев в этом году уверенно заняли ОАЭ — туда перебрались 6,7 тыс. человек. На втором месте оказались США (3,8 тыс.), тройку замыкает Сингапур (3,5 тыс.). Среди других стран в топ-10 по притоку состоятельных иностранцев указаны Канада (3,2 тыс.), Австралия (2,5 тыс.), Италия (2,2 тыс.), Швейцария (1,5 тыс.), Греция (1,2 тыс.), Португалия (0,8 тыс.) и Япония (0,4 тыс.).

В целом эксперты Henley & Partners отмечают, что миллионеров привлекают страны со стабильным положением в политике и экономике, мягким климатом и/или широким ассортиментом люксовой недвижимости, товаров и услуг. По причине роста политической нестабильности в Израиле, вызванного военным конфликтом с группировкой «Хамас», он в этом году впервые выбыл из списка топ-10 стран, привлекавших к себе миллионеров в течение последних десятков лет.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Евгений Хвостик

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