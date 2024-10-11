«Смех зрителей еще не означает, что комедия удалась»

100 лет назад, 13 октября 1924 года, в прокат вышел «Навигатор» — самый успешный фильм в карьере Бастера Китона, одного из величайших комиков немого кино. Изучили мемуары и интервью Китона, чтобы выяснить, что нужно и что не нужно хорошему комику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1925

Фото: пїЅпїЅ John Springer Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images 1925

Фото: пїЅпїЅ John Springer Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

1

Меня воспитывали швырянием. Батя считал, что комедия — это когда меня бросают на какие-нибудь декорации. И самое забавное — мне нравится, что у меня было такое воспитание.

2

Когда я сыграл свою первую главную роль — в комедии «Генриетта»,— честно говоря, мне было скучно. Мой герой ни разу не падал, а для меня фильм без падения примерно как Ниагара без воды.

3

Я был настолько успешным ребенком-актером, что никому и в голову не пришло спросить меня, кем я хочу стать, когда вырасту. А я бы ответил: инженером-градостроителем. И я думаю, я был бы хорош в этом. Но даже 50 лет назад не давали диплома, если ты ходил в школу всего один день.

4

Однажды отец посмотрел на меня и сказал: «Сынок, тебе придется заняться шоу-бизнесом. С таким лицом ты больше нигде не найдешь работу».

5

Мое лицо называли «кислой миной», «замороженным», «Великим Каменным Лицом» и — хотите верьте, хотите нет — «трагической маской». Впрочем, один доброжелательный критик говорил, что оно «почти сравнимо с лицом Линкольна, раннеамериканским архетипом. Завораживающим, значительным, почти красивым». Я, конечно, был польщен.

6

Отнестись к войне серьезно было сложно. Я не мог понять, почему мы, англичане и французы, сражаемся с немцами и австрийцами. Водевиль сделал меня интернационалистом. Я знал немецких артистов, японских жонглеров, китайских фокусников, итальянских теноров, швейцарских йодлеров, комиков ирландцев, евреев и голландцев, британских танцоров и дервишей из Индии. Я считал, что люди во всем мире примерно одинаковы.

7

Я думаю, что никогда не зазнавался перед аудиторией, потому что всегда считал, что это задача артиста — сделать свою работу понятной. У зрителей, в сущности, только одна обязанность — заплатить за вход.

8

Богатство меняет к тебе отношение и может отвлекать, это примерно как получить в наследство гарем или зоопарк. Миллионеры преисполняются достоинства. Возможно, это происходит из-за того, что другие люди обращают на них задумчивые взгляды. Но совершенно точно богатство лишает человека некоторых стимулов для того, чтобы заниматься клоунадой.

9

Я не верю в рыдания, но люди получают гораздо больше удовольствия, если я не натягиваю накрахмаленную глупую улыбку. В любом случае меня столько пинают и толкают, что у меня особо нет времени просто улыбаться.

10

У каждого из нас есть абсурдная сторона. Гении часто ее не замечают. Могильщик, политик-популист и портной замечают, а Эйнштейны не способны.

11

Я не гений. Невозможно быть гением в клоунских туфлях и плоской шляпе.

12

Если вы хотите заставить людей смеяться, вы должны рыдать. Или, по крайней мере, оказаться в достаточно бедственном положении, чтобы иметь право рыдать.

13

Я считаю, что у меня была счастливейшая и удачнейшая жизнь. Наверное, я думаю так, потому что никогда не предполагал получить от нее так много.

14

Смех зрителей еще не означает, что комедия удалась.

15

Чтобы история была стоящей, нужно вызывать сочувствие. Но я никогда не выпрашивал его.

16

Лучший способ вызвать смех — создать напряжение, а затем снять его комедией. Для смеха всегда нужен элемент неожиданности, а достичь его все сложнее и сложнее — зритель уже многое видел. Но нервное напряжение, превращенное в нелепицу, всегда работает.

17

Нужно оставаться в рамках реальной жизни, если вы хотите по-человечески рассмешить людей. Тем более если вы хотите вызвать у них какие-то чувства.

18

Уже на сцене я понял, что я — тот тип комика, который не должен смеяться сам, если хочет, чтобы смеялась публика. Так что получилось, что чем серьезнее я отношусь к работе, тем больше смеха я получаю.

19

Один друг спросил меня, что оказалось самым клевым в том, чтобы всю жизнь быть актером. Клевого было много, так что пришлось подумать. Но в конце концов я ответил: как и все люди, я люблю, когда меня окружают счастливые лица.

20

Комик делает смешные вещи. Хороший комик — делает вещи смешно.

Составила Ульяна Волохова

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram