Помощь в подарок

Благотворительность вместо подарков, цветов и сувениров! Для многих компаний это уже часть корпоративной культуры. Но и в частной жизни такой подход к благотворительности завоевывает все большую популярность. Помочь нуждающемуся не менее приятно, чем получить подарок лично для себя. А с помощью новых технологий совершить доброе дело можно всего за несколько секунд. Например, благодаря личному QR-коду, который именинник получает к своему дню рождения, а все собранные средства направляет в выбранный им благотворительный фонд.

Все любят получать подарки, а в день рождения — особенно. Но с подарком можно не угадать, поэтому люди придумали вишлисты — список желаний, адресованный друзьям и близким именинника.

С развитием соцсетей вишлисты стали привычным делом, но все чаще вместо цветов, утюгов и сковородок люди просят друзей сделать им подарок нематериальный — помочь благотворительному фонду, хоспису, детскому дому или приюту для животных.

На сайте Русфонда в разделе «Как помочь» перечислены все виды возможных пожертвований: с банковской карты, через мобильные приложения, с помощью SMS и многие другие.

Но вот недавно мы получили письмо от нашего читателя, назовем его Александр: «Здравствуйте! В субботу я буду праздновать день рождения, и вместо подарков я бы хотел предложить своим друзьям сделать пожертвование в ваш фонд. Есть ли у вас фирменный баннер с QR-кодом для пожертвования по системе быстрых платежей (СБП), чтобы я мог напечатать его и поместить на видное место?»

И такая возможность есть! По просьбе любого читателя специалисты Русфонда могут сгенерировать личный QR-код, который будет вести на страницу платежа. Это может быть как СБП, о которой нас попросил Александр, так и любой другой способ перечисления денег, который удобен читателю. Потом по электронной почте этот QR-код отправят читателю в формате pdf или в виде макета с иллюстрацией и надписью — его можно будет распечатать и повесить над праздничным столом или разместить для друзей в соцсетях. А еще можно получить обратную связь и узнать, сколько денег было пожертвовано. Для этого нужно написать в Русфонд и получить оперативную информацию по счету. И не нужно переживать, если помощь покажется небольшой, — любая сумма важна и может помочь спасти ребенка.

Генеральный директор Русфонда Сергей Амбиндер говорит, что в перспективе Русфонд планирует сделать автоматическую генерацию кодов для пользователей, чтобы читателям не приходилось каждый раз писать письмо в Русфонд:

— Мы провели переговоры с Райффайзенбанком, с помощью которого получаем QR-коды,— такая возможность есть.

Сейчас QR-коды уже генерируются автоматически для программ помощи Русфонда — например, «Русфонд.Сердце». На странице программы на сайте rusfond.ru можно заполнить графу с желаемой суммой и создать индивидуальный QR-код подписки на ежемесячные пожертвования.

Попросить друзей вместо подарка на день рождения сделать пожертвование в Русфонд будет ничуть не сложнее, чем отдать на благотворительность деньги, которые планировалось потратить на праздничные букеты к 1 сентября. А с QR-кодом отправить помощь — дело всего нескольких секунд.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда