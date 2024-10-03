«Пальчиком нажимать кнопочки чрезвычайно важно в современном мире»

Накануне Дня учителя Владимир Путин по видеосвязи пообщался с финалистами педагогических конкурсов. За 40 минут — практически один урок — им удалось обсудить шесть учебных инициатив. Педагоги говорили о необходимости развивать школьные библиотеки и о важности «всеобщей речевой культуры», предложили ввести «Разговоры о важном» в детских садах и попросили помогать учителям и воспитателям в общении с родителями, а директорам школ — друг с другом. Президент призвал «ничего не перегибать», но со всеми предложениями согласился и попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова обратить на них «особое внимание».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин пообщался с победителями педагогических конкурсов

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин пообщался с победителями педагогических конкурсов

Фото: пресс-служба президента РФ

Встречу с педагогами Владимир Путин начал с темы единства образовательного пространства — от дошкольного и выше: «Наша общая задача — чтобы это пространство было действительно единым и современным. Отвечало требованиям, динамике XXI века и целям развития, которые стоят перед нашим государством,— объяснял президент учителям.— Чтобы оно отвечало самым высоким стандартам повсеместно, во всех регионах». Многое для этого уже сделано, добавил президент и поинтересовался у педагогов, что, по их мнению, нужно сделать еще.

Педагогов-словесников, по словам учителя русского языка и литературы из Челябинска Екатерины Румбах, тревожит, что с развитием цифровых технологий падает уровень речевой культуры, и они хотят знать, какие меры можно принять на государственном уровне. Помочь, по мнению главы государства, может прежде всего любовь к книгам.

«Конечно, пальчиком нажимать кнопочки — это чрезвычайно важно в современном мире, чтобы быть успешными, чтобы страна была успешной»,— напомнил Владимир Путин.

Но «почувствовать вкус книги» и «вчитываться в те интонации, в то, что чувствует писатель, трудно все-таки из гаджетов». Зампред президентского совета по поддержке русского языка и языков народов России, руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко рассказал “Ъ”, что вопросу развития культуры речи будет посвящено ближайшее заседание совета. Его члены намерены предложить меры к «развитию словарного запаса школьников как фундаментального компонента читательских умений, грамотной устной и письменной речи». Президенту, обещает господин Деревянко, будут «предложены подходы и технологии, основанные на многолетних исследованиях».

Пока же тему любви к книгам поддержала учительница начальных классов из Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область) Елена Резник: ей хотелось привлечь внимание президента к «обновлению школьных библиотек как пространств, в которых формируется культура общения детей и взрослых». Владимир Путин согласился с ней: «Надо поддерживать библиотеки вообще по стране и школьные библиотеки тем более. Обязательно будем это делать. Я попросил бы Минпросвещения тоже обращать на это внимание при ремонтах школ». Особое внимание, по его словам, нужно уделить библиотекам «на наших так называемых новых территориях — в ЛНР, ДНР, в Новороссии, в Херсонской области»: «Там беда просто, насколько я себе представляю».

Воспитательница из вологодского детского сада Надежда Воронцова рассказала, что наблюдала за дочерью-семиклассницей, общалась с коллегами и в итоге поняла, что «Разговоры о важном» сегодня — «одно из самых важных, значимых и любимых нашими детьми направлений». Она посетовала, что такие занятия есть только у школьников (введенные в 2022 году «Разговоры о важном» проходят первым уроком каждый понедельник в классах с 1-го по 11-й всех школ и в колледжах, сразу после поднятия российского флага под гимн страны). «В дошкольном возрасте мы уже знакомим детей с базовыми ценностями. В пять лет ребенок уже способен понимать, как любить Родину»,— объяснила Надежда Воронцова и предложила распространить проект и на дошкольные учреждения.

В ответ Владимир Путин похвалил «Разговоры о важном», отметив, что они «имеют очень хороший результат». Он одобрил предложение воспитательницы, но попросил еще обсудить его со специалистами и психологами, чтобы понять, соответствуют ли «Разговоры о важном» уровню развития дошколят.

«Здесь важно только не перегибать ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать, все должно быть в меру — первое. Второе — все должно быть искренне, объективно, доходчиво»,— заключил Владимир Путин.

Учитель истории из Пермского края Александр Кандаков признался, что в начале карьеры боялся общаться с родителями учеников: студентов педагогических вузов сейчас этому учат, но давно работающим учителям таких знаний не хватает. Господин Кандаков предложил создать курсы повышения квалификации, где его коллеги узнали бы «о максимально новых эффективных формах взаимодействия с родителями». Президент идею оценил и попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова обратить на нее внимание. Тот с энтузиазмом закивал.

Предложения не заканчивались: учительница русского и литературы из Астрахани Кристина Манукова предложила ввести в профессиональных конкурсах номинацию для советников директоров по воспитанию. А директор екатеринбургской школы №1 Алексей Махновецкий заметил, что у этих советников есть отдельные площадки, где они могут развивать свои профессиональные навыки. Директорам же таких возможностей не хватает, хотя они в них «очень нуждаются». С этим Владимир Путин тоже согласился и снова передал наказ Сергею Кравцову, а затем поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и под бурные аплодисменты удалился с экрана.

Полина Ячменникова