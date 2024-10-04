Минсельхоз приплатит за работников

Минсельхоз намерен активизировать работу по повышению обеспеченности сельхозпредприятий кадрами — в частности, министерство намерено возмещать расходы по ученическим договорам и договорам о профильном целевом обучении, обеспечить дополнительные выплаты учителям агротехноклассов и компенсировать затраты на модернизацию соответствующих учебных заведений среднего профессионального образования. В условиях сохраняющейся конкуренции сектора АПК за сотрудников с другими отраслями экономики с решением кадрового вопроса сейчас фактически увязана возможность достижения основных целей нового отраслевого национального проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минсельхоз ищет новые подходы в деле обеспечения АПК кадрами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Минсельхоз ищет новые подходы в деле обеспечения АПК кадрами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минсельхоз предлагает дополнить госпрограмму развития сельского хозяйства правилами предоставления субсидий, которые могли бы повысить обеспеченность отрасли кадрами. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru. Речь идет о господдержке, которую министерство намерено оказывать в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» (ожидается, что он войдет в состав нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»).

Проект правил, среди прочего, предусматривает стимулирующие выплаты учителям, которые преподают профильный предмет в агротехнологических классах.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала о планах, согласно которым к 2030 году в стране должно быть создано 18 тыс. таких классов. Выступая в середине сентября на коллегии министерства, она пояснила, что Минсельхоз работает над «бесшовной траекторией» подготовки кадров «от школьной скамьи до работодателя».

В эту логику вписываются и другие пункты предлагаемого Минсельхозом перечня субсидий. Это, в частности, возмещение расходов по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении, поддержка научных и научно-педагогических работников, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК — такие сотрудники будут получать стимулирующие выплаты. В предложениях ведомства также предусмотрено возмещение организациям средств на реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию заведений среднего профессионального образования, а также на капремонт и оснащение оборудованием школ с агротехнологическими классами.

Также министерство запускает программу строительства жилья в наем для научных сотрудников сферы АПК: после 5–10 лет работы (точный срок зависит от работодателя) они смогут выкупить жилье за 20% от стоимости, а через десять лет — за 1%.

Программа должна помочь таким работникам «быть уверенными в завтрашнем дне и спокойно заниматься научной деятельностью», поясняла Оксана Лут. Фактически программа рассчитана на удержание специалистов в отрасли — одной из целей «кадрового» федпроекта назван рост доли сотрудников, работающих в АПК более пяти лет, до 94% к 2030 году (в 2023-м — 88%).

Ожидается, что субсидии и другие меры поддержки на горизонте ближайших пяти лет повысят уровень обеспеченности отрасли кадрами до 95% с нынешних 90%. Среди основных проблем в министерстве называли нехватку сезонных работников, специалистов рабочих профессий, а также высокий возраст занятых в отрасли. В целом нехватка кадров, как признавали в Минсельхозе, остается для АПК одной из ключевых проблем. Конкуренция за сотрудников с другими отраслями (главным образом — с промышленностью) была и до военной операции на Украине, но после ее начала она заметно усилилась (см. “Ъ” от 13 декабря 2023 года). Отметим, в таких условиях перспективы достижения большинства ключевых показателей нацпроекта по продовольственной безопасности (в том числе — заметного роста производства и экспорта) все прочнее увязываются именно с решением кадрового вопроса.

Кристина Боровикова