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Жительницы Белебея обвиняются в ограблении 88-летнего пенсионера

Белебеевский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительниц города, обвиняемых в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для здоровья (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июне этого года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения встретили на улице незнакомого 88-летнего пенсионера, ветерана труда, имеющего статус «Дети войны». Фигурантки уголовного дела сорвали у него с шеи золотую цепочку и скрылись с места преступления. В тот же день грабительниц нашли и при обыске изъяли у них 23 тыс. руб., оставшиеся после продажи украшения.

Майя Иванова

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