4,1 процента составил рост ВВП РФ во втором квартале 2024 года — оценка Росстата совпала с оценкой «по производству». Доля расходов на конечное потребление в квартальной структуре ВВП составила 70,9% против 72,6% годом ранее, доля расходов домохозяйств снизилась до 50,9% с 51,9%, госуправления — до 19,3% с 20,1%. Росли же доля валового накопления основного капитала — до 20,8% с 20,5% (при снижении доли изменения запасов материальных оборотных средств до 3% с 3,4%) и вклад чистого экспорта — до 5,3% с 3,5%. Опубликованные вчера же «короткие» расчеты Минэкономики зафиксировали торможение роста ВВП РФ в августе до 2,4% после 3,5% в июле из-за «сдвига уборочной».

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