КПРФ предлагает лишить иностранцев права участвовать в муниципальных выборах

Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, Алексей Куринный и Сергей Обухов в среду внесли в нижнюю палату законопроект о запрете иностранцам участвовать в выборах органов местного самоуправления и местном референдуме. Соответствующие поправки предложены к федеральным законам «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Действующее законодательство наделяет иностранцев, постоянно проживающих на территории России, правом избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. «Право голосовать на местных муниципальных выборах и даже выдвигаться как кандидаты иностранные граждане имеют на основании международных договоров, что в условиях современных вызовов, работы по противодействию незаконной миграции и угроз представляется неоправданным»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Такие договоры Россия заключила с Арменией, Киргизией и Туркменистаном, отмечают депутаты.

Напомним, 16 февраля 2023 года Дума денонсировала Европейскую хартию местного самоуправления, а 6 мая 2024-го приняла закон о запрете лицам, внесенным Минюстом в реестр иностранных агентов, участвовать в выборах всех уровней.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») не стал комментировать инициативу КПРФ по существу, пояснив “Ъ”, что сейчас между думскими комитетами есть внутренняя договоренность не рассматривать законопроекты, касающиеся муниципального уровня власти, до принятия новой редакции закона о местном самоуправлении. Напомним, этот документ был одобрен в первом чтении еще в январе 2022 года. Недавно палата решила вернуться к его рассмотрению: срок подачи поправок ко второму чтению был продлен до 22 октября, а окончательное принятие закона ожидается в конце осенней сессии.

Ксения Веретенникова