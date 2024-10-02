«Яблочника» заподозрили в уклонении

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, он в третий раз не поставил в своих материалах соответствующую маркировку. Утром 2 октября у политика и его 95-летнего отца прошли обыски, позже его допросили. «Яблочник» стал первым за последние два года подозреваемым по этой статье, который не покинул Россию. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Льву Шлосбергу (внесен в реестр иностранных агентов) может грозить «двушечка»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Льву Шлосбергу (внесен в реестр иностранных агентов) может грозить «двушечка»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК днем в среду сообщили в псковском главке СКР. По версии следствия, Лев Шлосберг (внесен в реестр иноагентов), «будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах», публично распространил некий материал, не указав в нем свой статус. В Telegram-канале главка также опубликовали видео обыска в псковской квартире политика. При этом вместе с бойцами СОБРа туда прибыли корреспонденты Russia Today, которые опубликовали информацию об обыске и видео даже раньше СКР. По данным RT, партиец не поставил плашку об иноагентстве в некоем видеоролике.

Как позже рассказал сам Лев Шлосберг (внесен в реестр иноагентов), следователи пришли к нему домой в 6:10. Обыск длился до семи утра, после чего политика увезли на допрос, но обвинение не предъявили и отпустили в статусе подозреваемого.

Силовики также обыскали квартиру его 95-летнего отца и пришли «по месту жительства людей, которые никак не связаны» с «яблочником», добавил господин Шлосберг (внесен в реестр иноагентов). «Я не признаю себя виновным в совершении преступления, в котором меня подозревают, состав преступления в моих действиях отсутствует. Детальная правовая позиция представлена следователю. Несмотря на отрицание правового характера закона и действий Минюста, я пунктуально выполняю все предусмотренные этим репрессивным законом ограничения. Это видят все, кто читает мои паблики, смотрит мои программы»,— написал политик в соцсетях после допроса.

Напомним, Льва Шлосберга признали иноагентом в июле 2023 года, а в феврале 2024-го дважды за один день оштрафовали за нарушение законодательства об иноагентах. Псковский горсуд назначил ему суммарно 60 тыс. руб. штрафа по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, сославшись на отсутствие иноагентской плашки в двух постах во «ВКонтакте» и Telegram. Кроме того, политик подвергался административному наказанию за «распространение информации о террористической организации без указания на ее статус» и за дискредитацию вооруженных сил (за репост обращения актера Арнольда Шварценеггера к россиянам после начала СВО).

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в своем Telegram-канале пообещал оказать Льву Шлосбергу (внесен в реестр иноагентов) всю возможную поддержку.

Он расценивает это уголовное дело как «политически-силовое давление властей» лично на политика и на все псковское отделение партии.

В последние два года уголовные дела за отсутствие маркировки иноагента возбуждались в РФ неоднократно, но до сих пор речь шла исключительно о людях, уже покинувших Россию. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком на два года.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург