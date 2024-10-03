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Коммерсантъ FM
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Порог сердца

Зачатые с использованием ЭКО дети чаще рождаются с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Ученые из Скандинавии выяснили, что у детей, рожденных в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), выше риск развития пороков сердца. Для этого они проанализировали данные о 7,7 млн новорожденных за последние 25 лет. Пороки сердца были обнаружены у 1,84% детей, рожденных с использованием ВРТ, и у 1,15%, зачатых естественным способом. При этом риск был самым высоким у двойняшек и тройняшек независимо от метода зачатия. Эксперты объясняют явление возрастом женщин, прибегающих к помощи ЭКО, и их проблемами со здоровьем.

Вспомогательные репродуктивные технологии дали порочную статистику

Вспомогательные репродуктивные технологии дали порочную статистику

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вспомогательные репродуктивные технологии дали порочную статистику

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чтобы выявить закономерность между развитием порока сердца у плода и использованием вспомогательных репродуктивных технологий, ученые анализировали данные о детях, рожденных в странах Скандинавии с конца 1990-х годов по 2015 год. Всего исследование охватило 7,7 млн новорожденных, в том числе 170 тыс. детей, рожденных с использованием ВРТ, таких как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), интрацитоплазматическая инъекция спермы (ИКСИ) и замораживание эмбрионов. Результаты опубликованы в журнале European Heart Journal.

Исследователи оценили частоту развития «основных» видов пороков сердца и сосудов: общий артериальный ствол, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка, дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, синдром гипоплазии левых отделов сердца и коарктация аорты. Такие состояния были обнаружены у 1,84% детей, рожденных с применением ВРТ, и у 1,15%, рожденных после естественного зачатия.

Самым высоким оказался риск серьезных врожденных заболеваний сердца у детей, рожденных в результате многоплодной беременности: после ВРТ он составил 2,47%, при естественном зачатии — 2,41%. Тяжелые врожденные пороки сердца были обнаружены у 0,35% детей после ВРТ и у 0,26% после естественного зачатия.

Акушер-гинеколог, репродуктолог клиники GMS ЭКО, член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Нора Маева указывает, что многоплодная беременность является фактором высокого риска практически всех осложнений, в первую очередь преждевременных родов. У недоношенных детей чаще встречаются так называемые малые пороки развития. «Однако во всем мире и в России нормативные документы рекомендуют в программах ВРТ селективный перенос одного эмбриона, при котором частота многоплодной беременности не превышает аналогичную при естественном зачатии»,— говорит госпожа Маева. Так, по ее словам, доля многоплодных родов в общей структуре рождаемости после программ ЭКО со «свежим» переносом эмбрионов в 2022 году составила 6,8%, из них 6,7% — роды двойней, 0,1% — роды тройней. В циклах переноса размороженных эмбрионов, отметила Нора Маева, цифры схожие. «Что касается повышения рисков преэклампсии (ухудшение работы почек и сердечно-сосудистой системы.— “Ъ”), плацентарной недостаточности и задержки роста плода, они повышается при использовании гормон-замещающей терапии в программах переносов размороженных эмбрионов. Поэтому при сохранной овуляторной функции у женщины мы отдаем предпочтение подготовке к переносу эмбрионов в естественном цикле»,— говорит эксперт.

Репродуктолог, руководитель отделения ВРТ клиники «ДокМед» Анна Мгоян отмечает среди факторов риска поздний репродуктивный возраст (старше 35 лет) и сопутствующие заболевания женщин, прибегающих к помощи ЭКО.

«Здоровье родителей напрямую влияет на здоровье ребенка, а к нам, как правило, не приходят абсолютно здоровые люди. А когда женщина беременеет в позднем репродуктивном возрасте, состояние ее организма, ее хронические заболевания безусловно, влияют на внутриутробное развитие плода».

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщал, что в 2023 году благодаря ЭКО в России были рождены более 32 тыс. детей — это 2,5% всех родившихся. За первые четыре месяца 2024 года, уточнил министр, проведено более 28 тыс. полных циклов ЭКО (по статистике, только каждый четвертый заканчивается рождением ребенка). По данным РАРЧ, с 1995 года в России с помощью технологий искусственного оплодотворения появилось около 400 тыс. младенцев., или 0,9% всех детей, родившихся за этот период. Россия по числу таких процедур уступает лишь Китаю, Японии и США. В 2014 году ЭКО вошло в перечень услуг, доступных по полису ОМС.

Наталья Костарнова

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