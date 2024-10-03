Мэр сплавляется по Волге

Глава Дзержинска (Нижегородская область) Иван Носков в среду досрочно сложил полномочия. По данным “Ъ”, он может возглавить администрацию Самары вместо ее нынешнего мэра Елены Лапушкиной, которая заняла этот пост при бывшем губернаторе Дмитрии Азарове, а после его отставки превратилась в объект для критики со стороны нового руководителя области Вячеслава Федорищева.

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Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Иван Носков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дума Дзержинска — второго по величине города Нижегородской области (216 тыс. человек) — приняла досрочную отставку мэра Ивана Носкова в закрытом режиме. Его полномочия истекали только в следующем году, однако на днях градоначальник неожиданно подал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным источников “Ъ”, господин Носков может возглавить администрацию Самары.

52-летний Иван Носков, уроженец Новосибирска и выпускник Красноярского госуниверситета, начал карьеру в 1998 году в Канске (Красноярский край), был депутатом местного горсовета. С 2006 года работал в Фонде федерального имущества, с 2009-го — в госучреждениях Северного административного округа Москвы. Позднее стал первым замглавы Солнечногорского района Подмосковья, а в 2014 году — министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. С ноября 2015-го по май 2017 года занимал пост вице-мэра Иркутска. Затем перешел в администрацию Нижнего Новгорода и в ноябре 2018 года по инициативе губернатора Глеба Никитина был избран депутатами гордумы Дзержинска на пост мэра.

«У меня есть ощущение, что я здесь родился и вырос, Дзержинск прекрасный город,— заявил “Ъ” Иван Носков после заседания гордумы. — Мне не стыдно за свою работу». Обсуждать дальнейшее трудоустройство и отвечать на прямой вопрос о том, ждут ли его в Самаре, чиновник не стал, а внезапное решение уйти в отставку объяснил кратко: «Долгие проводы — лишние слезы».

Информацию о переезде за господина Носкова днем 2 октября подтвердил спикер нижегородского заксобрания Евгений Люлин.

«Иван Носков возглавит администрацию Самары. Для Дзержинска это сенсация, ведь за шесть лет Иван Николаевич и работа его команды, казалось, неразрывно слились с городом химиков, стали символом позитивных перемен»,— написал он в своем Telegram-канале. Правда, ближе к вечеру это сообщение из канала спикера исчезло.

С 2017 года пост мэра Самары занимает Елена Лапушкина. Во времена, когда градоначальником был Дмитрий Азаров, она возглавляла Железнодорожный район областного центра, а после его перехода на должность губернатора почти сразу получила повышение. На конкурс по отбору кандидатур тогда заявилось 46 человек (мэра Самары избирают депутаты гордумы), однако протеже господина Азарова без проблем победила. В начале 2023 года градоначальница была единогласно переизбрана на второй срок. В 2022–2023 годах входила в состав Госсовета РФ.

После досрочной отставки Дмитрия Азарова (см. “Ъ” от 1 июня) источники “Ъ” в администрации Самары стали предрекать госпоже Лапушкиной скорое увольнение, а вскоре она превратилась в объект критики со стороны нового руководителя области Вячеслава Федорищева.

Например, в июле он поставил мэру на вид проблемы благоустройства. «Вы сейчас говорите о хозяйстве в городе, как будто это не ваша зона ответственности,— возмутился господин Федорищев.— У нас так не будет. У нас будет глава — это можете быть вы, продолжая свою работу, может быть кто-то другой, кто будет отвечать за все, что происходит в городе».

По данным местных Telegram-каналов, госпожа Лапушкина может занять должность уполномоченного по правам человека в Самарской области вместо Ольги Гальцовой. Впрочем, в администрации города данные о скорой отставке мэра пока не подтверждают. «В настоящее время она (Елена Лапушкина.— “Ъ”) находится в отпуске. Информация об отставке не соответствует действительности»,— сообщила “Ъ” руководитель управления информации и аналитики Елена Рыжкова.

Роман Кряжев, Нижний Новгород; Сабрина Самедова, Самара