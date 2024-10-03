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Коммерсантъ FM
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Куда есть пошла земля русская

Трафик ресторанов растет в регионах

С начала 2024 года наметился заметный рост трафика в заведениях общепита в российских регионах. Участники рынка связывают это с увеличением числа путешествий граждан внутри страны и существенным притоком иностранных туристов, предпочитающих сейчас останавливаться не только в Москве и Санкт-Петербурге. Что же касается ресторанного сегмента двух этих крупных городов, то динамика оказалась более сдержанной в том числе из-за дефицита свободных помещений для открытия новых точек.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В январе—сентябре 2024 года число чеков в ресторанах и барах по всей России выросло на 9% год к году, подсчитали в сервисе «Чек Индекс». В целом по стране динамика оказалась выше, чем в Москве, где этот показатель вырос на 2%, и в Санкт-Петербурге, где, напротив, наблюдалось сокращение на 1%. По данным «Чек Индекса», аналогичный тренд наблюдается в сегменте кафе и столовых: по РФ в целом трафик вырос на 6%, в Москве и Санкт-Петербурге — на 3% и 2% соответственно. В заведениях фастфуда тренд менее выраженный. По всей России посещаемость таких точек выросла на 7%, в Москве — на 5%, в Санкт-Петербурге — на 6%.

Средний чек в разных сегментах рынка общепита в январе—сентябре 2024 года

Средний чек в ресторанах и барах (руб.) Изменение за год (%) Средний чек в кафе и столовых (руб.) Изменение за год (%) Средний чек в точках фастфуда (руб.) Изменение за год (%)
Москва 2430 12 793 11 491 11
Санкт-Петербург 3520 14 806 10 430 11
В среднем по РФ 1690 12 740 10 473 11

Данные: подсчеты сервиса «Чек Индекс».

Увеличение продаж в ресторанах и барах поддерживает рост деловой активности, реальных располагаемых доходов граждан и развитие внутреннего туризма, считает руководитель аналитического центра «Чек Индекса» Леонид Симаков. В первой половине 2024 года, по данным Минэкономики, число турпоездок по России выросло почти на 12% год к году, до 39 млн. Также растет въездной турпоток: по данным Погранслужбы ФСБ, в январе—июне текущего года с учетом всех целей визита в страну въехало на 11,5% больше иностранных граждан, чем годом ранее.

Более активный рост трат сейчас происходит в городах-миллионниках за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, отмечает Леонид Симаков.

Директор по развитию франчайзинговой сети «Якитория» Александр Муратов говорит, что, например, в Калининграде число посетителей заведений компании в первые девять месяцев 2024 года выросло на 8% год к году, Краснодаре — на 7%, в Твери — на 5%, в то время как в Москве — только на 2–3%. В Burger King заявили, что трафик заведений сети в регионах, особенно в центре, на юге страны и в Поволжье, несколько опережает показатели Москвы.

В этом году потребительский рынок в других сегментах тоже развивается за счет регионов. Например, совокупная выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров по итогам 2024 года может вырасти на 26,4% год к году, до 11,5 трлн руб., за счет развития в регионах, подсчитывали ранее в Infoline (см. “Ъ” от 9 сентября). Региональная экспансия игроков рынка готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд также способствовала росту оборотов: в этом году объем сегмента может достичь 18,4 млрд руб., увеличившись на 22% год к году (см. “Ъ” от 23 августа).

Борис Зарьков, основатель ресторана White Rabbit Family, в интервью изданию Т-Ж в апреле 2023 года:

«Тем, кто хочет открыть ресторан, я бы посоветовал — забудьте».

В то же время в Москве и Санкт-Петербурге трафик в ресторанах стагнирует либо снижается из-за недостатка свободных площадок для открытия новых заведений, считает Леонид Симаков. Объем таких площадей в Москве сократился почти вдвое, подтверждает гендиректор DNA Realty Антон Белых. По подсчетам IBC Real Estate, в июле 2024 года вакантность на ключевых торговых улицах Москвы составила 8%, в то время как по итогам 2023 года была 13%. В Санкт-Петербурге этот показатель по итогам первой половины 2024 года составил 4,9%, уточнили в Nikoliers.

В Госдуме предлагают снять мораторий на проверки предприятий общепита

В Москве рынок уже насыщен заведениями общепита, отмечает Александр Муратов. Основатель Zemskiy Group (развивает фуд-холлы) Владислав Земский считает, что в столице рестораторы открываются преимущественно в спальных районах. В регионах же вакантных площадей для открытия новых ресторанов гораздо больше, чем в Москве, отмечают в Tanuki Family (сети «Тануки», «Ерш», «Каспийка», «Твоя Pizza»). Это также стимулирует рестораторов открывать заведения за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Например, в Tanuki Family рассматривают возможность усиления региональной экспансии и выход в новые города России, в первую очередь в города-миллионники. Потенциал для развития ресторанных концепций в регионах есть еще на несколько лет, резюмирует Владислав Земский.

Дарья Андрианова

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